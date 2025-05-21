نعرض لكم الان تفاصيل خبر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور مصر لبحث دعم السلام والأمن… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 مايو 2025 11:12 مساءً - سمر السيد_ زار كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، مصر في الفترة من 17 إلى 20 مايو الجاري للتشاور بشأن الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن الإقليمي.

وحسبما أفاد بيان صحفي صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة، التقى بولس خلال زيارته بالرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة الفرص والتحديات الحرجة التي تواجه المنطقة.

كما عقد اجتماعًا مثمرًا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حيث تناولا مواضيع تشمل عدم الاستقرار الأخير في ليبيا والجهود المبذولة لإنهاء الصراع في السودان.

وخلال زيارته، شارك بولس وألقى كلمة في منتدى مصر لتكنولوجيا الجيل الخامس، والذي جمع كبار المسؤولين الحكوميين المصريين والدول الشريكة وقادة الاتصالات العالمية وصناع السياسات الدوليين لتعزيز الموردين الموثوقين والبنية التحتية الآمنة لنشر تكنولوجيا الجيل الخامس في مصر.

كما قام بجولة في المتحف المصري الكبير، حيث أعجب بشدة بالمعروضات الرائعة للمتحف والتفاني في الحفاظ على التراث الثقافي الغني لمصر.

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وهنأ الشعب المصري على الافتتاح الكبير القادم في يوليو، مقدرًا مكانته كحدث هام لمصر والعالم.

كما استضاف محمد أبو العينين، نائب رئيس البرلمان، بولس في البرلمان، ورافقه في جولة في المبنى التاريخي، حيث عبر بولس عن تقديره للتراث السياسي الغني لمصر.

خلال هذه الاجتماعات، أكد بولس أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر، مشددًا على أن الحوار الصريح ضروري لمعالجة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار والسلام والازدهار في أفريقيا.

وأكد البيان تطلع الولايات المتحدة ومصر إلى مزيد من المشاورات حول التعاون في أفريقيا في إطار المرحلة التالية من الحوار الاستراتيجي المشترك بين الولايات المتحدة ومصر.