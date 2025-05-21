مال وأعمال

مجلس الوزراء يستعرض قواعد شراكة صندوق التنمية الحضرية مع…

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  • مجلس الوزراء يستعرض قواعد شراكة صندوق التنمية الحضرية مع… 1/8
  • مجلس الوزراء يستعرض قواعد شراكة صندوق التنمية الحضرية مع… 2/8
  • مجلس الوزراء يستعرض قواعد شراكة صندوق التنمية الحضرية مع… 3/8
  • مجلس الوزراء يستعرض قواعد شراكة صندوق التنمية الحضرية مع… 4/8
  • مجلس الوزراء يستعرض قواعد شراكة صندوق التنمية الحضرية مع… 5/8
  • مجلس الوزراء يستعرض قواعد شراكة صندوق التنمية الحضرية مع… 6/8
  • مجلس الوزراء يستعرض قواعد شراكة صندوق التنمية الحضرية مع… 7/8
  • مجلس الوزراء يستعرض قواعد شراكة صندوق التنمية الحضرية مع… 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء يستعرض قواعد شراكة صندوق التنمية الحضرية مع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 مايو 2025 11:12 مساءً - دوت الخليج_ استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الرابع والأربعون، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القواعد والآليات المعتمدة من مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية للشراكة مع الجهات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية لاستثمار الأراضي المملوكة للصندوق.

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وتمت الإشارة إلى أن القواعد والضوابط حددت جهات الشراكة من حيث كونها من أشخاص القانون العام (من جهات وهيئات الدولة)، أو أشخاص القانون الخاص ( شركات الدولة أو شركات أو أفراد)، أو الشراكة مع جهات أجنبية.

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وتتمثل صور الشراكة في: الشراكة بتمويل من الغير بأرض يمتلكها الصندوق، والشراكة بتمويل من الصندوق لتنفيذ مشروعات على أراض يمتلكها الغير، والشراكة بالإدارة والتسويق لمشروعات منفذة بتمويل من الغير وعلى أرض الغير مقابل نسبة.

ويأتي ذلك في إطار الهدف الرئيس لصندوق التنمية الحضرية وهو تشجيع مساهمة المجتمع المدني وقطاع الأعمال في أعمال التطوير العمراني، واختصاصه بوضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك طرح مشروعات التطوير التي ينفذها أو يكون مسئولا عنها للشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ومنظمات المجتمع المدني.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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