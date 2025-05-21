مال وأعمال

مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام إنشاء الجامعة المصرية…

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  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام إنشاء الجامعة المصرية… 1/3
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام إنشاء الجامعة المصرية… 2/3
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام إنشاء الجامعة المصرية… 3/3

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام إنشاء الجامعة المصرية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 مايو 2025 09:14 مساءً - دوت الخليج_ وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم “الجامعة المصرية الصينية”.

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ونص مشروع القرار على فصل كليتي “القانون والإنسانيات” و”الإعلام والدراسات الأدبية”، لتصبح الكليات كالتالي: “كلية القانون”، و”كلية الإنسانيات”، و”كلية الإعلام”، و”كلية الدراسات الأدبية”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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