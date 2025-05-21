- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام إنشاء الجامعة المصرية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 مايو 2025 09:14 مساءً - دوت الخليج_ وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم “الجامعة المصرية الصينية”.
ونص مشروع القرار على فصل كليتي “القانون والإنسانيات” و”الإعلام والدراسات الأدبية”، لتصبح الكليات كالتالي: “كلية القانون”، و”كلية الإنسانيات”، و”كلية الإعلام”، و”كلية الدراسات الأدبية”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام إنشاء الجامعة المصرية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.