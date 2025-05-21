- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تدين استهداف وفد دبلوماسي في جنين وتطالب إسرائيل بتوضيح… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 مايو 2025 08:20 مساءً - دوت الخليج_ أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الواقعة التي جرت اليوم الأربعاء، خلال زيارة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية من دول مختلفة لمدينة جنين، ومنهم السفير المصري في رام الله، والتي شهدت قيام جيش الإحتلال الاسرائيلي بإطلاق طلقات نارية خلال الزيارة التي تم تنظيمها من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية.
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن جمهورية مصر العربية تشدد على رفضها المطلق لتلك الواقعة التي تعد منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية، وتطالب الجانب الإسرائيلي بتقديم التوضيحات اللازمة بشأن ملابسات تلك الواقعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تدين استهداف وفد دبلوماسي في جنين وتطالب إسرائيل بتوضيح… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.