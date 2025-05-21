مصر تدين استهداف وفد دبلوماسي في جنين وتطالب إسرائيل بتوضيح…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 مايو 2025 08:20 مساءً - دوت الخليج_ أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الواقعة التي جرت اليوم الأربعاء، خلال زيارة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية من دول مختلفة لمدينة جنين، ومنهم السفير المصري في رام الله، والتي شهدت قيام جيش الإحتلال الاسرائيلي بإطلاق طلقات نارية خلال الزيارة التي تم تنظيمها من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن جمهورية مصر العربية تشدد على رفضها المطلق لتلك الواقعة التي تعد منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية، وتطالب الجانب الإسرائيلي بتقديم التوضيحات اللازمة بشأن ملابسات تلك الواقعة.