نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: توجيهات رئاسية بتعظيم دور القطاع الخاص واستغلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 مايو 2025 08:20 مساءً - دوت الخليج_ ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء المصري الاجتماع، بالإشارة إلى تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية، وفعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقاً).

وفي هذا الإطار، أشاد مدبولي بالمداخلات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشأن التحديات التي تواجه استصلاح أراض جديدة وجعلها صالحة للزراعة؛ سواء من حيث البنية الأساسية المطلوبة، وكمية الطاقة اللازمة لذلك، بالإضافة إلى الطرق وشبكة الكهرباء وغيرها، فضلا عن حديثه عن أهمية القطاع الخاص في مجال الزراعة.

وأشار مدبولي إلى تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية استغلال الأراضي المتاحة في صعيد مصر، باعتبار أن هذه الأراضي تحمل قيمة تنموية واقتصادية عالية يجب أن يتم توظيفها لصالح مشروعات إنتاجية عديدة.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل كما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفع كفاءة واستغلال كل شبر من الأراضي المتاحة، خاصة في المحافظات التي كانت تعاني من ضعف في الخدمات والاستثمارات، ولذا فستعمل الحكومة بكل أجهزتها والجهات المعنية على تكثيف ومضاعفة جهودها؛ من أجل تحقيق التنمية في كل مناطق الجمهورية.

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وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن الأيام الماضية شهدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين، التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد.

وأثنى على ما جاء في كلمة السيسي من رسائل قوية تحمل الإصرار على استمرار الدولة المصرية في جهودها الحثيثة من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة.

وأشار لما ذكره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته من أن الأمانة الثقيلة التي نحملها جميعا واللحظة التاريخية التي نقف فيها اليوم، تلزمنا بأن نُعلي مصلحة الأمة فوق كل اعتبار، وأن نعمل معا على تسوية النزاعات والقضايا المصيرية التي تعصف بالمنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء المصري بتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بأنه حتى إذا نجحت إسرائيل في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال، ما لم تقم الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفيما يتعلق بالشأن المحلي، أشار مدبولي إلى مواصلته الجولات الميدانية، مشيرًا إلى قيامه أمس بافتتاح المصنع الجديد لشركة “إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م”، إحدى شركات “سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب”، التي تتبع “سوميتومو” العالمية، وهي واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم.

وأكد استمرار الجهود الحكومية؛ من أجل إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات وإزالة أي تحديات من الممكن أن تواجه قطاع الصناعة، بما يسهم في توطين الصناعات المستهدفة، ومشيدا بما لمسه خلال جولته بالمصنع الجديد من حجم تطور كبير لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، والتي يتم فيها الاستعانة بأحدث التكنولوجيا والتقنيات المتبعة في هذا المجال.

كما أشار إلى قيامه مطلع الأسبوع الحالي بجولة ميدانية أخرى لمتابعة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، وتفقده أيضا مشروع حدائق تلال الفسطاط لمتابعة سير الأعمال به.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء المصري على استمرار التحرك الميداني للحكومة في مختلف مواقع العمل بجميع مناطق الجمهورية؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية والخدمية المختلفة، التي تقوم الدولة بتنفيذها؛ من أجل تحسين نوعية وجودة الحياة للمواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، مع السعي الجاد لإزالة أي عقبات أو تحديات تعوق تنفيذ تلك المشروعات بما يخدم المواطنين.