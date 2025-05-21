نعرض لكم الان تفاصيل خبر «آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 4660… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 مايو 2025 07:19 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة 30 جنيها، ليسجل عيار 21 مستوى 4660 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 37 ألف و280 جنيها.

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، بنحو 17 دولارًا لتسجل مستوى 3311 دولارًا.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 5326 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 3994 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 3107 جنيهات.

وكانت أسعار الذهب غي السوق المحلية قد ارتفعت بقيمة 80 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4550 جنيهًا، واختتم حول 4630 جنيهًا.

في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 56 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3234 دولارًا، واختتمت حول 3294 دولارًا.

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وأوضح إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب بفعل ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، على خلفية تصريحات إسرائيل بشأن دراسة استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

أفاد تقرير لشبكة CNN أن إسرائيل تخطط لشن هجومًا على منشآت نووية إيرانية، وذكر التقرير أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان القرار النهائي بتنفيذ الهجوم قد اتُخذ، وتتطلع الأسواق إلى تأكيد من قادة الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن التوقعات المتزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، أدى لضغط هبوطي على الدولار، مما أدى إلى زيادة الطلب على الأصول غير المُدرّة للعائد مثل الذهب.

تفاقم قلق السوق بعد أن خفضت وكالة موديز توقعاتها الائتمانية للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى عجز يُتوقع أن يتجاوز 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، إضافةً إلى ذلك، فاقمت حزمة الضرائب المقترحة من إدارة ترامب، والتي يُقدّر المحللون أنها قد ترفع الدين الأمريكي بما يصل إلى 5 تريليونات دولار، من الهشاشة المالية.

في غضون ذلك، أجّجت التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن صادرات أشباه الموصلات والسياسة الصناعية المخاوف من صدمات العرض واضطرابات النمو.

إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين العالمي، تُعزز هذه الديناميكيات الطلب على الذهب والفضة، ومع إعادة تقييم المستثمرين لتخفيضات محتملة من جانب الاحتياطي الفيدرالي والمخاطر الهيكلية المُستقبلية، لا تزال توقعات المعادن الثمينة مدعومة بقوة.