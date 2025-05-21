بيكو مصر تخطط لتصدير 60% من إنتاجها بقيمة 250 مليون دولار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 مايو 2025 06:18 مساءً - شاهندة إبراهيم – تخطط شركة بيكو مصر، إحدى العلامات التجارية في مجال الأجهزة المنزلية في مصر، لتصدير 60% من قوتها الإنتاجية إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأوروبا، بقيمة تصدير سنوية تصل إلى 250 مليون دولار.

وبحسب بيان الشركة، يلبي مجمع بيكو الصناعي احتياجات السوق المحلية بكفاءة عالية، بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 1.5 مليون جهاز تشمل الثلاجات والفريزرات، والأفران، وغسالات الأطباق محلية الصنع.

ويعد مجمع بيكو بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان ركيزة أساسية في إستراتيجية الشركة لتعزيز وجودها وتأثيرها على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويساهم المجمع في دعم القطاع الصناعي المصري من خلال الاعتماد على موردين محليين بنسبة 50%، مما يدفعهم إلى الارتقاء بمستوياتهم وهو ما يدعم الشركات المحلية في تحقيق التميز العالمي.

هذا بالإضافة، إلى أن المجمع سيتولى إنتاج أجهزة العلامات التجارية الأخرى ضمن محفظة بيكو؛ مثل ويرلبول، وأريستون، وإنديست، وهيتاشي، مما يمثل توسعًا في محفظة منتجات بيكو.

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ومن جانبه، قال أوميت جونيل، المدير العام لبيكو مصر والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا، إنها تواصل دورها المهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي وتحقيق طفرة نوعية ومستدامة في الصادرات، من خلال وصولها إلى أكثر من 30 دولة خلال العام الأول من التشغيل، بدعم من الاستثمارات الكبيرة والجهود المتواصلة في تطوير المنتجات والتصدير لتحقيق رؤيتها.

حصلت شركة بيكو مصر، على جائزة “أكبر مُصدر عالمي حقق طفرة في صادراته” ضمن النسخة الرابعة من جوائز التميز في التصدير EXXA 2025، والتي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارة التجارة والاستثمار الخارجي.