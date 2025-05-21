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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تسارع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوياته في 15 شهرا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 مايو 2025 06:18 مساءً - وكالات _ ارتفع التضخم في بريطانيا بأكثر من المتوقع خلال أبريل ليسجل أعلى مستوياته في حوالي 15 شهرا، وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني ارتفعت أسعار المستهلكين بوتيرة سنوية قدرها 3.5% في أبريل، في حين كان متوقعا زيادتها 3.3%، بعدما زادت بوتيرة 2.6% في مارس.
وتسارع التضخم الأساسي في المملكة المتحدة، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، فتسارع إلى 3.8% على أساس سنوي في أبريل، بعدما بلغ 3.4% في مارس.
وتشير توقعات بنك إنجلترا إلى أن التضخم يتجه نحو ذروة تبلغ 3.7% في الربع الثالث من هذا العام، أي ما يقارب ضعف الهدف الذي حدده البنك عند 2%، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم المنظمة لفواتير الخدمات المنزلية وأجور الحافلات.
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