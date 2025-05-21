أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في أسبوع وسط ضعف الدولار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 مايو 2025 03:14 مساءً - سي ان بي سي _ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في أمريكا، حيث يناقش الكونجرس مشروعاً شاملاً للضرائب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3304.24 دولاراً للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 3305.30 دولاراً.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو، ما يجعل الذهب المُسعّر بالدولار أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال إدوارد مائير، المحلل في شركة «ماريكس» لرويترز: «خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع استمرار تأثير تصنيف موديز الائتماني، بالإضافة إلى الشكوك المحيطة بمشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقويض الدولار».

وكان ترامب قد ضغط أمس الثلاثاء على رفاقه الجمهوريين في الكونجرس لتوحيد صفوفهم خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع.

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وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «KCM»: «من المرجّح أن يشهد الذهب مزيداً من الارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، رغم أن أي عناوين إيجابية بشأن صفقات تجارية قد تشكّل عائقاً أمام محاولات الذهب لاستعادة مستوى 3500 دولار».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 32.99 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1050.25 دولاراً، بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1017.93 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير.