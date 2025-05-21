نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أسعار النفط مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية وتباطؤ الطلب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 مايو 2025 12:09 مساءً - سي إن بي سي_ انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، عند التسوية، في ظل حالة عدم اليقين بشأن مصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية وأيضاً المتعلقة بالسلام في أوكرانيا، وذلك وسط بيانات حذرة بشأن الاقتصاد الصيني.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً أو 0.24% لتصل إلى 65.38 دولار للبرميل عند التسوية.

وهبطت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 13 سنتاً أو 0.21% لتسجل عند التسوية 62.56 دولار للبرميل، بحسب وكالة .

يأتي ذلك وسط ضبابية بشأن مستقبل المفاوضات الأميركية الإيرانية بشأن البرنامج النووي لطهران، بعد أن قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن المطالب الأميركية بوقف إيران تخصيب اليورانيوم “زائدة عن الحد ومهينة”، وأعرب المرشد عن شكه بشأن ما إذا كانت المباحثات الجارية بين الطرفين ستسفر عن اتفاق.

وكانت طهران ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول في عام 2024 بعد الرياض وبغداد، بحسب ما كشفته بيانات الطاقة الفدرالية الأميركية.

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وقال المحلل بشركة Stone X، أليكس هودز، إن الاتفاق بين واشنطن وطهران سيتيح لإيران رفع صادراتها من النفط بكمية تتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يومياً في حالة خففت الولايات المتحدة عقوباتها على الدولة الآسيوية.

في غضون ذلك، قرر كلٌ من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك بعد يوم من اتصال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بنظيره في روسيا فلاديمير بوتين والذي لم يسفر عن أي وعود بوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف.

يأتي ذلك وسط مطالب أوكرانية لمجموعة الدول السبع بخفض سقف سعر النفط المنقول بحراً من روسياً إلى النصف تقريباً من 60 دولار للبرميل في الوقت الحالي.

وقال كبير محللي السلع الأولية لدى بنك SEB، بيارن شيلدروب: “التوصل إلى حل فوري للحرب بين روسيا وأوكرانيا غير مرجح على ما يبدو. فبينما قد يؤدي ذلك إلى ضخ المزيد من النفط الروسي إلى السوق، فإن توقيت (هذه الخطوة) غير مؤكد، إذ لا تزال روسيا ملتزمة باتفاق أوبك+”.

في الوقت نفسه، كشفت بيانات حكومية صدرت اليوم في بكين عن تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بالصين، وهو ما رفع الضغط على أسعار النفط مع التوقعات من محللين بتراجع الطلب على الوقود من أكبر مستورد للنفط على مستوى العالم.