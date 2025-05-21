الاتحاد الأوروبي يقرر مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 مايو 2025 12:09 مساءً - سي إن بي سي_ أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن دول التكتل قررت مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد وإسرائيل خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء.

ويأتي الإجراء الأوروبي بعد قرار إسرائيلي بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بحسب ما قاله وزير الخارجية في هولندا، كاسبار فيلدكامب، ونقلته وكالة الأنباء الهولندية “ANP”.

وقالت كالاس: “على إسرائيل في الوقت الحالي السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة”، بحسب وكالة .

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى إمكانية عدول الاتحاد عن القرار، لكن التقدم في هذا يعتمد على استجابة تل أبيب.

وقالت كالاس: “فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين كان معداً لكن دولة عضواً عرقلت ذلك”.

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في سياق متصل، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بعودة وفد المفاوضين الممثل لتل أبيب في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، والمنعقدة في قطر، مع بقاء عدد صغير منهم في الدولة الخليجية من أجل مواصلة المباحثات.