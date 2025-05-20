وزير الاستثمار: تيسيرات جديدة للمستثمرين وخفض زمن الإفراج…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 مايو 2025 10:12 مساءً - محمد احمد_ قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا، بمشاركة الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارة العربية.

وأشار الخطيب إلى التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكداً حرص الوزارة على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين والمصدرين و المستوردين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر

وذكر أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات فعالة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

واستعرض المقومات والإمكانات الاستثمارية للدولة المصرية، والتي تشمل البنية التحتية الحديثة، والمدن الجديدة، والسوق الاستهلاكي الكبير، والعمالة المؤهلة، والأجور التنافسية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها محورا رئيسيا للاستثمار والتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ونبه الخطيب إلي الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي لمنظومة التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرف التجارية في دعم دوائر الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة