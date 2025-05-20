نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتجميع طرازات جيتور T1 وT2 محليا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 مايو 2025 10:12 مساءً - دوت الخليج_ شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة “جيتور” العالمية للسيارات، و”مجموعة القصراوي للسيارات” لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع وتجميع سيارة طرازات جيتور T1 و T2 في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم هي إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليًا، حيث سيتم بمُوجبها تصنيع وتجميع طرازين جديدين لإحدى الشركات العالمية في السوق المصرية.

وأكد مدبولي أن الاتفاقية تأتي بعد سلسلة من الاتفاقيات المُماثلة التي تم توقيعها في هذا المجال على مدار الأشهر الماضية، بما يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية.

رئيس مجلس إدارة القصراوي: الاتفاق على إقامة مصنع جديد يضم 3 خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي بمدينة 6 أكتوبر

ومن جانبه قال محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “القصراوي” للسيارات، إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين مجموعة “القصراوي” وشركة “جيتور” العالمية حيث اتفق الجانبان على تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 وT2، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تصدير سيارات “جيتور” من السوق المصرية إلى عدد من الأسواق.

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وأوضح القصراوي أن الجانبين اتفقا على إقامة مصنع جديد يضم ٣ خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي، باستثمارات ١٢٣ مليون دولار.

وأضاف أن المصنع سيقام على مساحة ٨٦ ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو ١٥٠٠ فرصة عمل.

وكشف القصراوي عن أنه تم اليوم تدشين السيارة المُجمعة محليًا X70plus بحجم إنتاج ٥ آلاف سيارة سنويًا، وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، نموذجًا لهذه السيارة اليوم قبل توقيع الاتفاقية.

وقع الاتفاقية كل من داي ليونج، رئيس شركة “جيتور” العالمية للسيارات، محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “القصراوي” للسيارات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.