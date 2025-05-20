وزير الاستثمار: اتفاق على إقامة منطقة صناعية ألمانية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 مايو 2025 06:14 مساءً - أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اللقاء مع كاثرينا ريشا وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية الجديدة، أنه تم الاتفاق على دعم الجهود المبذولة لإقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستعرض الوزير خلال اللقاء، الإصلاحات الاقتصادية والتجارية الجارية والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وتناول اللقاء، إمكانيات التعاون المشترك بين مصر وألمانيا، والتنسيق لعقد فعاليات الدورة السابعة من اللجنة المشتركة بين البلدين خلال العام الجاري، حيث ستترأس الوزيرة الألمانية وفداً حكومياً ويرافقها بعثة تجارية واستثمارية من كبرى الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري.

من جهة أخرى، شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الافتتاح الرسمي للملتقى الاقتصادي العربي الألماني، بحضور كاثرينا ريشا وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية الجديدة ونحو 250 شركة ألمانية وعربية.

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واستعرض الوزير في كلمته الافتتاحية بالملتقى، التطورات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، وكذا الإصلاحات التي تجريها الحكومة المصرية في السياسات المالية والنقدية والتجارية، مشيرا إلى التنسيق والتناغم الذي تشهده الحكومة المصرية بين الوزارات والقطاعات المختلفة.

كما عرض «الخطيب» بعض القرارات التي اتخذتها الوزارة لزيادة القدرة التنافسية المصرية في مجال التجارة، والعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي.

ونوه الوزير إلى أبرز الفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر، والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية حاليا، والمميزات التي سيحصل عليها المستثمر الألماني من عمالة مدربة واتفاقات تجارية تتيح التصدير إلى العديد من الأسواق المحيطة بمصر، فضلا عن البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها الدولة المصرية حاليا.