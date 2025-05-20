نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيلاب تسند تنفيذ مستودعات جديدة لزيادة الساعات التخزينية إلى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 مايو 2025 03:14 مساءً - أسندت الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، إلى شركة غاز مصر تنفيذ مشروع التوسعات الجديدة لزيادة السعة التخزينية من خلال إنشاء مستودعات جديدة، بما يواكب النمو المستمر في الإنتاج ويعزز مرونة سلاسل التوريد.

وقال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجمعية العامة للشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، أن الشركة تمثل نموذجاً واضحاً لتعظيم القيمة المضافة في قطاع البتروكيماويات وفق المحور الثاني من استراتيجية عمل الوزارة، وذلك من خلال توفير منتج محلي يدخل في صناعة المنظفات بما يسهم في الحد من الاستيراد وزيادة التصدير.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يجسد أيضا نموذج ناجح للتكامل بين الشركة القابضة للبتروكيماويات، والهيئة المصرية العامة للبترول، ومصافي التكرير التابعة لها ، بما يسهم في تحقيق استفادة اقتصادية مزدوجة من بعض المنتجات البترولية، من خلال مشروع “إيلاب” الذي يقوم باستخلاص مادة البارافينات من الكيروسين لإنتاج الألكيل بنزين الخطي، وإعادة تحويل الكيروسين إلى وقود طائرات عالي الجودة.

وجه الوزير الشكر لإدارة الشركة والعاملين علي المجهودات المبذولة لزيادة الإنتاج ، لافتا إلى تعدد وتنوع أوجه الاستفادة من جميع المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التي تنتجها شركات القطاع وتدخل في استخدامات الحياة اليومية و تغذية صناعات عديدة بما يفتح أبواب الاستثمار في هذه الصناعات في ظل توافر المواد الخام و مجالات الاستخدام المتنوعة .

كما وجه الوزير بالاستمرار والتوسع في تنفيذ قطاع البترول للمشروعات المجتمعية المتكاملة التي تضم مختلف الخدمات وأوجه الدعم المتنوعة للمواطنين ولا تقتصر علي جانب واحد

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إيلاب تحقق في 2024 اعلي أداء انتاجي وبيئي منذ تأسيسها

وفي إطار خطة عملها المتوافقة مع محاور إستراتيجية الوزارة ، استعرض الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح رئيس شركة إيلاب، مؤشرات أداء الشركة خلال عام 2024، مشيراً إلى التزامها بمبادئ السلامة والصحة المهنية ، إلى جانب تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتبني ممارسات الاستدامة البيئية ، لتسجل إيلاب خلال العام أكثر من 3.8 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات، ليرتفع إجمالي الساعات الآمنة منذ بدء التشغيل في 2008 إلى أكثر من 43.4 مليون ساعة.

إنتاج 130 الف طن لأول مرة وبدء تنفيذ مشروع جديد لزيادة الإنتاج

وأكد الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، رئيس شركة إيلاب، أن الشركة حققت أعلى معدل إنتاج من الألكيل بنزين الخطي “اللاب” منذ تأسيسها، بإجمالي 130 ألف طن خلال العام من المادة الأساسية في انتاج المنظفات الصناعية .

تغطية احتياجات السوق المحلي بالكامل مع تصدير الفائض

وأشار إلى أن إيلاب تمكنت من تغطية احتياجات السوق المحلي بالكامل مع تصدير الفائض إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة.

كما أوضح عبد الفتاح أن النجاح في تنفيذ مشروع تحويل المنتج الثانوي “الهاب” إلى منتج “اللاب” الأعلى قيمة، بالإضافة إلى برامج وإجراءات أخرى نفذتها الشركة ، كانت من أهم العوامل التي ساهمت في زيادة الطاقة الإنتاجية ، لافتا إلي أن منتج الهاب رغم كونه منتج ثانوي الا أن الشركة تقوم بتسويقه بشكل اقتصادي لتعدد استخداماته والطلب عليه وفي مقدمتها استخدامه كزيوت للمحولات الكهربائية.

الشركة تحقق أعلي إنتاجية في تاريخها من مادة اللاب الأساسية لإنتاج المنظفات الصناعية

واستعرض رئيس شركة إيلاب النهج التكاملي في العمل مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتعظيم القيمة الاقتصادية من المنتجات، حيث تقوم الهيئة بتزويد مصنع الشركة بالكيروسين ووقود الطائرات ومادة الريفورمات من معامل التكرير في الإسكندرية وأسيوط والسويس. وتقوم إيلاب بمعالجة الكيروسين واستخلاص مادة البارافينات منه لاستخدامها لاحقا في إنتاج منتجها الرئيسي الألكيل بنزين (اللاب)، بينما يعاد تحويل الكيروسين المتبقي إلى وقود طائرات (Jet Fuel) كمنتج ذي قيمة مضافة عالية.

تسويق منتج الهاب متعدد الاستخدامات مع تزايد الطلب عليه كزيوت للمحولات الكهربائية

كما اشار رئيس الشركة الي بدء تنفيذ مشروع جديد لزيادة إنتاج مادة الألكيل بنزين الخطي ” Customized Revamp ” بالتعاون مع شركة UOP Honeywell ، وذلك بالتنسيق مع الوزارة والشركة القابضة للبتروكيماويات بما يعكس التزام الشركة بتنفيذ المحور الثاني من استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من المشروعات البتروكيماوية و خلق اكبر مردود اقتصادي وقيمة مضافة ، وقد أُسند تنفيذ المشروع لشركة بترومنت ، في إطار التكامل بين شركات قطاع البترول.

وفي إطار التزامها بالاستدامة البيئية، تنتج إيلاب مادة LAB عالية الخطية، بما يضمن قابليتها للتحلل الحيوي و الحد من التلوث المائي. كما تسهم وحدة المعالجة بالهيدروجين بالشركة في تقليل محتوى الكبريت في وقود الطائرات لتحسين جودة الهواء.

إيلاب تحصد شهادة دولية لخفض البصمة الكربونية في انتاجها

ونجحت شركة إيلاب في الحصول على شهادة البصمة الكربونية لمنتج الألكيل بنزين الخطي، والتي تعد بمثابة اعتراف دولي معتمد بأداء الشركة البيئي المتميز وتحقيقها مستويات منخفضة للإنبعاثات الكربونية علي مستوي صناعة منتج اللاب عالمياً، بما يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات البيئية .

وتولي إيلاب أهمية كبيرة لتطبيق منظومة سلامة العمليات في كافة أنشطة التشغيل، بما يضمن بيئة عمل آمنة وفقاً لأعلى المعايير العالمية. حيث تبنت رؤية الوزارة لتطوير نظام إدارة سلامة العمليات بالشركة ، ونفذت برامج تدريبية لكوادر (إيلاب – إيبروم – بترومنت)، بالتعاون مع شركات بتروسيف و إنبي و Intertek، وحصل المشاركون على شهادات دولية معتمدة ، لضمان التشغيل الآمن وفحص سلامة الأنظمة والمعدات بانتظام.

كما نجحت في ترشيد استهلاك الطاقة من كهرباء وغاز طبيعي ، وحصلت على شهادات الجودة والبيئة والسلامة وكفاءة الطاقة: ISO 9001، ISO 14001، ISO 45001، ISO 50001.

وفي مجال المسئولية المجتمعية، ساهمت إيلاب خلال عام 2024 بنحو 25 مليون جنيه لدعم مبادرات ومشروعات التعليم والصحة والمجتمع المدني بمحافظة الإسكندرية، و حصلت على شهادة ISO 26000 للمسئولية المجتمعية.