الاتحاد الأوروبي يخفض تقديرات نمو منطقة اليورو إلى 0.9%

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 مايو 2025 07:14 مساءً - العربية نت _ تتوقع المفوضية الأوروبية، نموًا بنسبة 1.1% في الاتحاد الأوروبي بأكمله هذا العام. وفي منطقة اليورو من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9%.

ووفقًا لتوقعاتها الربيعية التي قدمتها في بروكسل، خفضت المفوضية بذلك كلا التوقعين بشكل طفيف بنحو 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاتها في نوفمبر الماضي.

ووفقًا لتوقعاتها، تتوقع المفوضية الأوروبية أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الألماني دون تغيير خلال العام الحالي.

وفي تقديرات سابقة في نوفمبر الماضي، توقعت المفوضية نموًا طفيفًا بنسبة 0.7% لعام 2025. وبحسب المفوضية، فإنه من غير المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 1.1% مرة أخرى إلا بحلول عام 2026، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وبررت المفوضية الأوروبية تقييمها بالرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين العالمية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار والصادرات. وفي المقابل، كان لزيادة الإنفاق الخاص والحزمة المالية البالغة مليار يورو للدفاع والبنية الأساسية التي وافقت عليها الحكومة الألمانية الجديدة تأثير إيجابي على التوقعات.

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وبحسب بيانات المفوضية، فإنه من المتوقع أن تشهد النمسا فقط في الاتحاد الأوروبي تطورًا أضعف هذا العام (انكماشًا بنسبة 0.3%).

وتوصلت مفوضية الاتحاد الأوروبي في تقديراتها إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها الحكومة الألمانية، التي تتوقع ركود الناتج الاقتصادي الألماني في عام 2025. كما لا يتوقع صندوق النقد الدولي أي نمو اقتصادي لألمانيا هذا العام.