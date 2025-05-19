مال وأعمال

البنك المركزي المصري: عودة السياسات الحمائية بالربع الأول من 2025…

0 نشر
0 تبليغ

  • البنك المركزي المصري: عودة السياسات الحمائية بالربع الأول من 2025… 1/9
  • البنك المركزي المصري: عودة السياسات الحمائية بالربع الأول من 2025… 2/9
  • البنك المركزي المصري: عودة السياسات الحمائية بالربع الأول من 2025… 3/9
  • البنك المركزي المصري: عودة السياسات الحمائية بالربع الأول من 2025… 4/9
  • البنك المركزي المصري: عودة السياسات الحمائية بالربع الأول من 2025… 5/9
  • البنك المركزي المصري: عودة السياسات الحمائية بالربع الأول من 2025… 6/9
  • البنك المركزي المصري: عودة السياسات الحمائية بالربع الأول من 2025… 7/9
  • البنك المركزي المصري: عودة السياسات الحمائية بالربع الأول من 2025… 8/9
  • البنك المركزي المصري: عودة السياسات الحمائية بالربع الأول من 2025… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك المركزي المصري: عودة السياسات الحمائية بالربع الأول من 2025… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 مايو 2025 05:15 مساءً - باره عريان _ كشف البنك المركزي المصري المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، عن التطورات العالمية التي شهدتها الأوضاع الاقتصادية، متوقعا أن يؤدي تفاقم الاضطرابات العالمية إلى ضغوط مؤثرة على آفاق الاقتصاد العالمي، وذلك على الرغم من استمرار النشاط الاقتصادي العالمي في التعافي خلال عام 2024.

predco_adv_2021

وأشار إلى أن عودة السياسات التجارية الحمائية خلال الربع الأول من عام 2025، أسفر عن زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، الأمر الذي يشكل مخاطر سلبية على آفاق التجارة العالمية، لافتا إلى أن التجارة الدولية سجلت معدلات نمو موجبة في عام 2024، وذلك بعد فترة من الانكماش في عام 2023.

E-Bank

ونوه إلى تراجع المعدل العام للتضخم العالمي في عام 2024 بعد فترة من التقلبات التي شهدها خلال عامي 2022-2023، موضحا أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال عام 2025، يظل مرهونا بصدمات الطلب والعرض المستقبلية، بالإضافة إلى المسار المتوقع للسياسات النقدية العالمية.

NTRA 2022

وقال البنك المركزي المصري المصري أن أسعار السلع الأساسية أظهرت اتجاهات متفاوتة، لاسيما بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته خلال 2022-2023 عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

AYADY
propakmena

ويرى أن المسار المتوقع للسياسات النقدية العالمية يظل مرهونا بالمخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي والمسار النزولي للتضخم، لافتا إلى قيام البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بتيسير سياساتها النقدية خلال عام 2024، في حين اتجهت الاقتصادات الناشئة إلى تعديل سياساتها النقدية وفقا لظروفها الاقتصادية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
BonatMisr

وأوضح أن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة شهدت حالة من التقلبات خلال 2022-2023 قبل أن تسجل تعافيا وجيزا في عام 2024، ومع ذلك، أدى تفاقم حالة عدم اليقين عالميا خلال الربع الأول من عام 2025 إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك المركزي المصري: عودة السياسات الحمائية بالربع الأول من 2025… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا