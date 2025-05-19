نعرض لكم الان تفاصيل خبر طلب متزايد بسوق العمل العالمي على الوظائف الخضراء… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 مايو 2025 04:18 مساءً - سمر السيد _ قالت الدكتورة دينا عبد الفتاح، أستاذ مساعد للاقتصاد في كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن سوق العمل العالمي يشهد طلبًا متزايدًا على العمالة المهاجرة، لا سيما في المجالات التي تتطلب مهارات متخصصة مثل قطاع التكنولوجيا و الوظائف الخضراء مثل تقنيات إعادة تدوير الألواح الشمسية.

أضافت أنه للاستفادة المثلى من هذه الفرص الوظيفية، من الضروري استثمار بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برامج إعادة تأهيل وتطوير مهارات العاملين، بما يمكنهم من التكيف مع متطلبات السوق المحلية، وكذلك السوقين الإقليمية والدولية كالاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتابعت أنه يجب تطوير المهارات الفنية والمهنية لدى الشباب، فضلًا عن المهارات الشخصية، وإتقان اللغات الأجنبية ذات الصلة ببلدان المقصد، وتعزيز الوعي الثقافي اللازم للتعامل بفعالية مع ثقافات العمل المتنوعة.

جاءت هذه الكلمة ضمن فعاليات المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي اليوم بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة،عبر الانترنت، والذي يعد أول مؤتمر بحثي اقتصادي سنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تهدف هذه السلسلة من المؤتمرات، التي تقام بالشراكة مع جامعات رائدة في المنطقة، إلى تأسيس منصة للحوار وتبادل الخبرات بين الأكاديميين والباحثين وصناع السياسات حول القضايا الاقتصادية الإقليمية والعالمية الهامة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز القدرات البحثية الاقتصادية في وزارات المالية والبنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط.

يشارك في المؤتمر خبراء وأكاديميون بارزون من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، وتركز المناقشات على موضوعات اقتصادية حيوية ذات أهمية إقليمية وعالمية.

وتشمل الموضوعات التي يناقشها المؤتمر: استراتيجيات تعزيز الأوضاع المالية، ومعالجة التفاوتات الاقتصادية، والدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة وتأثيرها على السياسة النقدية والاستقرار المالي، بالإضافة إلى تجدد الاهتمام بالسياسات الصناعية وكيفية تنفيذها.

كما يسلط المؤتمر الضوء على التحديات والفرص التي يطرحها التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل.