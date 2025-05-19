نعرض لكم الان تفاصيل خبر سيناريوهات التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لمشروعات التحول… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 مايو 2025 04:18 مساءً - سمر السيد _ لخص أوغو بانيزا هو أستاذ الاقتصاد الدولي في معهد جنيف للدراسات العليا، سيناريوهات التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والتشغيلية لإزالة الانبعاثات الكربونية وتعزيز النمو الصناعي الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قال إن هذه السيناريوهات تتمثل في ضرورة المضي قدمًا في خطوات التحول الطاقي المستهدفة على المستوى الوطني من كل دولة ، رغم كون هذه الخطوات قد لا يرقى بعد إلى مستوى الحياد المناخي المطلوب.

وشدد في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي اليوم، على أهمية تعزيز تبني مشروعات الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية بشكل متوازٍ، بجانب الاستثمار في إعادة تأهيل وتدريب الشباب على المهارات اللازمة في التقنيات الجديدة منخفضة الكربون.

كما أكد ضرورة توفير برامج حماية اجتماعية وإعادة توطين للعاملين في قطاع الوقود الأحفوري المتضررين من برامج التحول الطاقي، بالإضافة إلى تعزيز المرونة المناخية، وتطوير حلول مستدامة لمشروعات تحلية المياه، وتنفيذ مشروعات تحسين إدارة النفايات، بجانب الاستثمار في الحماية الإنسانية والاجتماعية.

ونظم الصندوق مؤتمر اليوم بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة، و يعد أول مؤتمر بحثي اقتصادي سنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،

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كما ينظم المؤتمر بالشراكة مع جامعات رائدة في الشرق الأوسط، ويستهدف تأسيس منصة للحوار وتبادل الخبرات بين الأكاديميين والباحثين وصناع السياسات حول القضايا الاقتصادية الإقليمية والعالمية الهامة.

ويستهدف المؤتمر أيضا تعزيز القدرات البحثية الاقتصادية في وزارات المالية والبنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط.

شارك في المؤتمر خبراء وأكاديميون بارزون من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، وتركز المناقشات على موضوعات اقتصادية حيوية ذات أهمية إقليمية وعالمية.