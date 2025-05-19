نعرض لكم الان تفاصيل خبر أستاذ جامعي: عمال الشرق الأوسط يفتقرون إلى الاستفادة المثلى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 مايو 2025 04:18 مساءً - سمر السيد _ قال تيتو بويري، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة بوكوني في مدينة ميلانو الإيطالية، إن العمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يفتقرون إلى الاستفادة المثلى من إمكانات الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز إنتاجيتهم، أو تحقيق المساواة في فرص العمل.

أضاف أن الأنظمة التعليمية الحالية بالمنطقة لا تزال غير مستعدة بشكل كافٍ لمواكبة التحول التكنولوجي المتسارع.

جاءت هذه الكلمة ضمن فعاليات المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي اليوم بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة، عبر الانترنت، والذي يعد أول مؤتمر بحثي اقتصادي سنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويرى أستاذ الاقتصاد الايطالي، أن العمال الذين قد يفقدون وظائفهم نتيجة الصدمات المرتبطة بالتقدم التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليسوا محميين بصورة كافية، خاصة أولئك العاملين في القطاع غير الرسمي.

وتابع أنه نظرًا لطول مدة البطالة التي قد يتعرض لها هؤلاء العاملين لاسيما مع التطور التكنولوجي، ستكون هناك حاجة إلى شبكات ضمان اجتماعي أقوى في بلدان المنطقة لحماية هؤلاء العمال.

أشار إلى أنه نظرًا لسيطرة التحويلات غير المساهمة على أنظمة الحماية الاجتماعية، الأمر الذي لا يشجع على الانضمام إلى قطاع التوظيف الرسمي، مما ُيقلص القاعدة الضريبية التي يعتمد عليها تمويل نظام الحماية الاجتماعية نفسه.

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ويهدف مؤتمر الصندوق الذي يُقام بالشراكة مع جامعات رائدة في المنطقة، إلى تأسيس منصة للحوار وتبادل الخبرات بين الأكاديميين والباحثين وصناع السياسات حول القضايا الاقتصادية الإقليمية والعالمية الهامة.

كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز القدرات البحثية الاقتصادية في وزارات المالية والبنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط.

يشارك في المؤتمر خبراء وأكاديميون بارزون من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، وتركز المناقشات على موضوعات اقتصادية حيوية ذات أهمية إقليمية وعالمية.

وتشمل الموضوعات التي يناقشها المؤتمر: استراتيجيات تعزيز الأوضاع المالية، ومعالجة التفاوتات الاقتصادية، والدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة وتأثيرها على السياسة النقدية والاستقرار المالي، بالإضافة إلى تجدد الاهتمام بالسياسات الصناعية وكيفية تنفيذها.

كما يسلط المؤتمر الضوء على التحديات والفرص التي يطرحها التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل.