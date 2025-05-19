ذراع فني لشركة ثروة للبترول لاكتشاف فرص استثمارية داخل وخارج…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 مايو 2025 03:15 مساءً - اعتمدت الجمعية العامة لشركة ثروة للبترول برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، نتائج أعمال عام 2024.

وخلال الجمعية، أكد المهندس كريم بدوي على أهمية البناء على ما حققته شركة ثروة للبترول خلال الفترة الأخيرة في تنفيذ عمليات التنقيب والإنتاج والخدمات البترولية، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات والكوادر الفنية المتميزة التي تمتلكها في تكوين ذراع فني للشركة لاكتشاف فرص استثمارية جديدة سواء داخل مصر أو خارجها من خلال تكوين شراكات مع شركاء راغبة في ضخ استثمارات في هذه المجالات، والعمل على الاستفادة من بوابة مصر الرقمية للبحث والاستكشاف في تحقيق ذلك الأمر.

وأضاف بدوي، أن الوزارة مستمرة في دعم شركة ثروة للبترول للتوسع في أعمالها وتعظيم قدراتها التنافسية في أنشطة البحث والاستكشاف داخل وخارج مصر خاصة وانها شركة مساهمة مصرية 100%.

واستعرض المهندس محمود عبد الحميد رئيس الشركة، أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، حيث أوضح أن الشركة نجحت في زيادة الاحتياطيات المؤكدة بحوالي 3,5 مليون برميل بمنطقة غرب كلابشة بجنوب الصحراء وفتح آفاق جديدة لعمليات التنمية لزيادة معدلات الإنتاج.

ونوه إلى إتباع الشركة سياسة ترشيد الإنفاق، خاصة مصاريف التشغيل المباشر بالمناطق الخاضعة لإداراتها وذلك من خلال البدء في إحلال تسهيلات الإنتاج المؤجرة واستبدالها بأخرى دائمة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استغلال الطاقة وتقليل الفجوة بين القدرات الكهربائية المولدة والأحمال المستخدمة، والاستغلال الأمثل للغازات المصاحبة للإنتاج واستخدامها كوقود بديل عن السولار والذي ساهم في تحقيق وفر ملموس في استهلاك السولار فضلًا عن الأثر الإيجابى للبيئة من خلال تقليل نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

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وأضاف أن الشركة نجحت خلال عام 2024 في تحقيق 3,7 مليون ساعة عمل مجمعة آمنة دون ساعات مفقودة للعام التاسع على التوالى نتيجة جهودها المتواصلة في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الدورات التدريبية لتأهيل وتدريب العاملين بالإضافة الى ندوات التوعية في إطار التنمية المستدامة.

تابع: كما أولت الشركة اهتمامًا بالغًا في تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لتنمية مهارات العنصر البشري باعتبارها الركيزة الأساسية لنموذج لترسيخ مبدأ التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة واتساقًا مع استراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمي ، حيث تم تطوير نظام لإدارة الموارد البشرية باستخدام نظام الـ SAP .