نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: ندعم التوسع الخارجي لشركة الحفر المصرية في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 مايو 2025 12:14 مساءً - أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة الحفر المصرية EDC تعد من الأسماء البارزة في مجال حفر آبار البترول والغاز البرية والبحرية على المستوى الإقليمي، حيث سجلت نجاحات ملموسة في كل من السعودية والكويت، مشيراً إلى أن تواجدها في هذه الأسواق يعكس قدرتها على العمل بكفاءة عالية وتميز أسطولها من أجهزة الحفر والعنصر البشري لديها.

وأضاف بدوي، خلال الجمعية العامة للشركة، أن الوزارة تدعم خطط شركة الحفر المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية، مع التركيز على تعزيز وجودها في السعودية والكويت، وفتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك مميزات تنافسية قوية تؤهلها للتوسع، في مقدمتها ريادتها في السوق المحلي، وخبرتها الواسعة في التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر، إلى جانب أسطولها المتكامل من أجهزة الحفر البرية والبحرية ، وسجلها الناجح في العمل الخارجي مع مؤسسات كبرى مثل أرامكو السعودية و KOC الكويتية .

كما شدد الوزير على أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول متمثلة في أجهزة الحفر خاصة مع الدور المتعاظم للشركة في تنفيذ محاور عمل استراتيجية الوزارة المتعلقة بزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية أو تعزيز الشراكات الخارجية، ووجه الوزير كذلك بالاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل في هذا المجال شديد التخصص ، والعمل علي اعداد و تأهيل كوادر جديدة لدعم تنافسية الشركة ونجاحها.

كما أشار الوزير إلى ضرورة الآخذ بالدروس المستفادة في مجال السلامة، ومراجعة أي وقائع بما يضمن بيئة عمل آمنة .

ووجه المهندس كريم بدوي الشكر لكافة العاملين بالشركة، مؤكدًا أن العنصر البشري هو كلمة السر في نجاح خطة التوسع للشركة بشكل أكبر خارج مصر.

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واستعرض المهندس أسامة كامل رئيس الشركة أهم مؤشرات الأداء حيث أشار إلى أن الشركة اتخذت خطوات جادة تستهدف التوسع و تنمیة حجم أعمالھا خارج مصر من خلال التعاون مع عملاء جدد وعقد شراكات تستھدف أسواقاً جديدة للشركة في دول الھند والإمارات العربیة المتحدة وقطر وسلطنة عُمان وتركیا والجزائر ومنطقة غرب أفریقیا والبرازيل وتايلاند.

أضاف أن الشركة تستهدف التوسع بالسعودية والكويت، فيما تمتلك الشركة وتدیر أسطولاً متكاملاً یضم 69 جھازاً لحفر وصیانة آبار البترول والغاز البرية والبحرية بحجم عمالة يبلغ نحو 6 آلاف عامل وفنى ومھندس فى مناطق عملها الحالية في مصر والسعودیة والكویت.

وأشار، أنه خلال عام 2024، نجحت الشركة فى حفر ما يناهز 200 بئر جديدة و صيانة واصلاح أكثر من 600 بئر ، و إضافة جھازى حفر بریین إلى أسطولھا، تستخدم أحدث ما توصلت إلیه تقنیات الحفر مع الحفاظ على مؤشرات أداء السلامة بمعدلات تفوق المتوسطات العالمیة حيث لم يتم تسجيل أي إصابات مضيعة للوقت أثناء عمل أجهزة الحفر ، و تحرص الشركة علي عمل مراجعات مستمرة لمنظومة السلامة بالأجهزة عبر جهة خارجية معتمدة.

وخارجيا، أشار المهندس أسامة كامل إلى أن شركة الحفر والخدمات البترولیة وھي شركة تابعة لشركة الحفر المصریة بالسعودیة قد حافظت على أدائھا المتمیز لدى شركة أرامكو السعودیة، حيث تعمل عشرة أجهزة حفر برية و بحرية تابعة للشركة في مناطق عدة من المملكة ، و حاز جهاز الحفر البري EDC 45 علي جائزة تميز من ارامكو عام 2024 استمراراً لتميز أجهزة الحفر المصرية سنويا بين الأجهزة العاملة مع مؤسسة ارامكو.

ونوه أن الشركة حققت متوسطًا بلغ 2ر97% فى مؤشر كفاءة أداء الأجھزة خلال السنوات الثلاث الماضیة وذلك وفقاً لتقاریر أرامكو التي اشادت رسمياً بالاداء القياسي لأجهزة الحفر المصرية ، ما یعكس التزام الشركة المستمر بالتمیز التشغیلي والجودة العالیة ، فيما واصلت شركة الحفر المصرية تميزها في السوق الكويتية وحازت كذلك شهادة تميز .

وفيما يخص المؤشرات المالیة، بلغت إیرادات الشركة خلال العام نحو 406 ملیون دولار ، وفى إطار الالتزام بتنمیة قدرات ومهارات الكوادر البشریة، قامت الشركة بتنفیذ برامج تدریب وتأھیل للمھندسین حدیثى التخرج لضمان استمراریة توافر الكفاءات المؤھلة، ويعد مركز التدریب التابع لشركة الحفر المصریة أحد أبرز مراكز التدریب المتخصصة فى القطاع، حيث یحظى باعتمادات دولیة ویقوم بتقدیم برامج تدریبیة وفقاً لأحدث المعاییر العالمیة بما یسھم في تعزیز كفاءة العاملین بالشركة.