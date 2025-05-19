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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبيعات التجزئة في الصين تنمو 5.1% إلى 517 مليار دولار خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 مايو 2025 12:14 مساءً - شينخوا _ أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الإثنين نمو مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بـ 5.1% على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي. وتُعد هذه البيانات مؤشرًا رئيسيًا على قوة الإنفاق الاستهلاكي في البلاد.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بكين أن إجمالي قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بلغ 3.72 تريليونات يوان (ما يعادل 517.27 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، وفق وكالة “شينخوا”.
وارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بـ 4.7% على أساس سنوي، مقارنةً بنمو نسبته 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
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