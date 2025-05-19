صندوق النقد: تبني نظام سعر صرف مرن عزز من قدرة مصر على…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 مايو 2025 10:15 صباحاً - دوت الخليج_ أعرب نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، عن تقديره للشراكة القوية التي تجمع بين صندوق النقد الدولي ومصر.

وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في تدوينة له عبر منصة “إكس”، عقب لقائه مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري المصري اليوم: “جددنا التأكيد على الشراكة القوية بين صندوق النقد الدولي ومصر مضيفًا أن المناقشات ركزت على مواصلة تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية”.

وأكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أنه بفضل تبني نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية متوازنة، عززت مصر من قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية وحققت تقدماً ملحوظًا في كبح التضخم.

جدير بالذكر أن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري المصري كان قد استقبل اليوم نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له، بمقر البنك، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر، بهدف متابعة ومناقشة آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وتناول اللقاء استعراض التطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد المصري، في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والتي أسهمت في تعزيز معدلات النمو وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج. كما تم استعراض الجهود المشتركة بين البنك المركزي المصري والحكومة للحد من معدلات التضخم والحفاظ على مسارها النزولي.