أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 مايو 2025 10:15 صباحاً - سي ان بي سي _ قفزت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الإثنين، مدعومة بتراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية، في أعقاب تأكيد وزير الخزانة الأمريكي مجدداً على تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، ما عزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3215.62 دولاراً للأونصة، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.02% إلى 3219.60 دولاراً.

وكان الذهب قد سجل يوم الجمعة الماضي تراجعاً بأكثر من 2%، في أسوأ أداء أسبوعي له منذ نوفمبر الماضي، نتيجة تزايد شهية المخاطرة عقب الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وفي الوقت ذاته، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3%، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى “كيه سي إم تريد”، إن خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وما صاحبه من تراجع في شهية المخاطرة، أعاد بعض الزخم إلى أسعار الذهب.

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وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قد صرح في مقابلات تلفزيونية يوم الأحد أن الرئيس ترامب ماضٍ في فرض الرسوم الجمركية التي لوّح بها في الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يبدون حسن نية في التفاوض بشأن الاتفاقات.

ويُنظر إلى الذهب على أنه أداة تحوط في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، ويزدهر في بيئة انخفاض معدلات الفائدة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 32.42 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين 0.3% إلى 990.71 دولاراً، فيما زاد البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 965.23 دولاراً.