مال وأعمال

كجوك: حققنا أعلى فائض أولي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل…

0 نشر
0 تبليغ

  • كجوك: حققنا أعلى فائض أولي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل… 1/7
  • كجوك: حققنا أعلى فائض أولي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل… 2/7
  • كجوك: حققنا أعلى فائض أولي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل… 3/7
  • كجوك: حققنا أعلى فائض أولي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل… 4/7
  • كجوك: حققنا أعلى فائض أولي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل… 5/7
  • كجوك: حققنا أعلى فائض أولي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل… 6/7
  • كجوك: حققنا أعلى فائض أولي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل… 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر كجوك: حققنا أعلى فائض أولي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 مايو 2025 09:14 صباحاً - دوت الخليج_ أكد أحمد كجوك ، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة، وأن النتائج القوية للأداء المالي، خلال العشرة أشهر الماضية، تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي فى إطار برنامج وطنى شامل ومتكامل.

predco_adv_2021

وقال كجوك، خلال لقائه مع نايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال زيارته الأولى لمصر، إننا حققنا أعلى فائض أولى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أننا نتبنى مسارًا متطورًا فى إدارة السياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا وفعالية.

E-Bank

وأضاف أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها باستحواذه على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، موضحًا أننا نتوقع مردودًا قويًا للحراك الإيجابي لحزمة التسهيلات الضريبية فى تحفيز جهود توسيع القاعدة الضريبية؛ فالإصلاح الضريبي يرتكز على بناء الثقة مع الممولين فى إطار من الشراكة والمساندة القوية لمجتمع الأعمال.

NTRA 2022

AYADY
propakmena

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كجوك: حققنا أعلى فائض أولي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا