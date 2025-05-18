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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المجتمعات العمرانية تنفي تعديل رسوم تحسين تقنين أراضي طريق… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 18 مايو 2025 10:15 مساءً - دوت الخليج_ نفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما تردد بشأن تعديل اشتراطات الأراضى الخاضعة لرسوم تحسين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لتشمل كل المشروعات والأراضي على عمق 5 كيلو مترات من الطريق بدلا من كيلو واحد.
وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن اشتراطات الأراضى الخاضعة لرسوم تحسين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى هي على عمق كيلو واحد فقط، وأن ما تردد عار تمامًا من الصحة.
وناشدت المجتمعات العمرانية الجديدة، جميع من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة قبل نشر أي بيانات أو معلومات بشأن الهيئة أو أجهزة المدن الجديدة، مطالبةً بإستيقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة ودرء الشائعات.
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