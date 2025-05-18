نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. رؤساء شركات: الهدنة الجمركية بين واشنطن وبكين فرصة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 مايو 2025 05:12 مساءً - فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ اتفق عدد من رؤساء الشركات على أن الهدنة الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من شأنها دعم استقرار الأسواق العالمية، وإنعاش سلاسل التوريد، والحد من معدلات التضخم، إلى جانب تخفيف الضغوط على الاقتصادات الناشئة.

وحذروا، في الوقت ذاته، من التداعيات السلبية المحتملة في حال عدم التوصل لاتفاق شامل بعد انقضاء فترة الـ 90 يومًا المحددة.

أشاروا إلى ضرورة استغلال مصر للتحولات الجارية في الاقتصاد العالمي، من خلال تقديم حوافز جمركية وضريبية، لاقتناص أكبر عدد ممكن من الاستثمارات، خاصة تلك التي قررت التوجه إلى منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الاستثمارات الصينية.

كما نبهوا إلى أهمية الإسراع في تعديل بعض الإجراءات التي تعرقل جذب الاستثمارات، وعلى رأسها البيروقراطية، والصعوبات المرتبطة بإجراءات تأسيس الشركات، والمشكلات المصاحبة لاستخراج شهادة عدم الالتباس، وحجز الاسم التجاري، فضلًا عن عدم وجود جدول زمني محدد للاستعلام الأمني عن المستثمرين.

وشددوا على أهمية الترويج الجيد للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها وجهة مثالية للتصنيع والتصدير، نظرًا لما تمتلكه من مقومات فنية ولوجستية تؤهلها لاستقطاب التعاقدات الاستثمارية الجديدة، وتمنح المستثمرين مزايا تنافسية يصعب توفرها في أسواق أخرى بالمنطقة.

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أضافوا أن جذب الشركات الصينية لإقامة خطوط إنتاج داخل مصر، بما يتيح لها تصنيع منتجاتها محليًّا ثم إعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، سيسهم في تعزيز تنافسية مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي، ويدعم إستراتيجية الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

ولفتوا إلى أن حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، دفعت العديد من الشركات المتضررة إلى البحث عن أسواق بديلة تضمن نفاذ منتجاتها بأقل تكلفة ممكنة، مشددين على ضرورة تكثيف جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

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