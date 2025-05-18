كريم هلال: منصة التراخيص الإلكترونية إجراء جيد يحتاج إلى…

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 مايو 2025 04:11 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال كريم هلال رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد إنترناشيونال، إن إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتراخيص يُعد خطوة جيدة ومشجعة نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر، مشددًا في الوقت نفسه على أن العبرة بالتنفيذ والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، لا بمجرد إطلاق الفكرة على الورق.

أضاف هلال، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن المنصة تمثل تحركًا جادًّا لحل أبرز المشكلات التي كان يواجهها المستثمرون، وعلى رأسها تضارب الجهات الحكومية، والبطء في الإجراءات الإدارية، فضلًا عن التعقيد البيروقراطي.

وتابع أن هذه المنصة تسير جنبًا إلى جنب مع حزمة الإصلاحات الضريبية والجمركية التي أُطلقت مؤخرًا لدعم مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في حجم الاستثمارات الجديدة، سواء من القطاع الخاص المحلي أو من المستثمرين الأجانب.

دعوة لدمج الاقتصاد غير الرسمي عبر تيسير الإجراءات وتقليل التعقيدات

وأوضح هلال أن المنصة قد تُسهم في تشجيع المستثمرين غير الرسميين على الانضمام للاقتصاد الرسمي، خاصةً أن الكثير منهم خرجوا منه سابقًا هروبًا من الضرائب والتعاملات البنكية.

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ونوه إلى أن هذه المنصة وحدها لا تكفي لتحقيق الدمج الكامل بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، بل هناك حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية تشمل تيسير الضرائب، وتوفير حوافز تشجع غير الرسميين على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الوطني.

ولفت كريم هلال إلى أن المنصة سيكون لها تأثير إيجابي أكبر على الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أنها توفر مرونة وسرعة في بدء النشاط مقارنةً بالإجراءات التي تواجهها الشركات الكبرى، والتي غالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا.