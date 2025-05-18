أمين شعبة المصدرين: قرار تعليق جزء من الرسوم هدنة تجارية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 مايو 2025 04:11 مساءً - فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين، رئيس شركة جنرال بيزنس جلوبال GBG المملوكة لمجموعة زكي جروب، أن قرار تعليق جزء من الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين جاء في صالح الطرفين، لكن الولايات المتحدة تُعد المستفيد الأكبر، موضحًا أن المصانع الأمريكية تعتمد بشكل كبير على المواد الخام الصينية، كما أن الصين تدرك أن القرارات الأمريكية في مجال التجارة تتسم بالهمجية.

أضاف زكي في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن تعليق الرسوم له تأثير إيجابي على حركة التجارة عالميًا ومحليًا، متوقعًا أن يؤدي إلى انتعاش ملحوظ في الأسواق، فضلاَ عن أن الصين لم تتأثر بشكل كبير بالقرار، فهي تعمل بنفس الوتيرة سواء بوجود الرسوم أو بدونها.

توقعات بزيادة 20% في حجم الصادرات خلال 2025

وتابع: “أتوقع تحسنًا في الطلب على منتجات الأسواق الناشئة خلال الـ90 يومًا المقبلة، مع نمو في حجم الصادرات بنسبة 20% هذا العام مقارنة بالعام الماضي”.

ونوّه بأن القرار يمنح المصدرين في الدول النامية فرصة لدخول السوقين الأمريكي والصيني، مشددًا على أن دخول السوق الأمريكي يتطلب الالتزام بشروط صارمة لا تتوفر في كل الدول النامية إلا من خلال اتفاقيات ثنائية.

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ولفت إلى أنه لا يتوقع انخفاضًا كبيرًا في أسعار المواد الخام نتيجة القرار، خاصة أن الصين سبق أن خفضت الأسعار لتعويض تراجع السوق الأمريكي.

وأشار إلى أن أكثر القطاعات استفادة من التعليق الجمركي هي مواد البناء، الصناعات الغذائية، الأجهزة والأدوات الكهربائية، مؤكدًا أن الصناعات المحلية مستعدة للاستفادة من هذه الهدنة، بفضل توفّر الدولار وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، إلى جانب التسهيلات الحكومية في دخول المنتجات.

واختتم زكي بأن القرار سيساهم في تحريك السوق داخليًّا واستقرار سلاسل التوريد، مما يزيد من تنافسية المنتجات المحلية في مواجهة نظيرتها الصينية والأمريكية.