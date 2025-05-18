ملف.. منصة التراخيص الإلكترونية.. خطوة في طريق إنهاء…

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 مايو 2025 04:11 مساءً - فاطمة أبوزيد _ تعتزم الحكومة إطلاق منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال الشهر الجاري، في خطوة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتقليص البيروقراطية التي لطالما شكّلت عائقًا رئيسيًّا أمام المستثمرين، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والصناعية.

قال عدد من الخبراء والمستثمرين إن أبرز المعوقات التي واجهتهم في السابق تمثلت في تشتيت الجهات المسؤولة عن التراخيص، وتعقيد الإجراءات، والانتظار الطويل داخل المصالح الحكومية، وهو ما أدى إلى تعطيل انطلاقة عدد كبير من المشروعات، خاصة في فئات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

أضافوا أن المنصة الجديدة من شأنها توحيد الإجراءات وتقليص زمن إصدار التراخيص، مع إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني والتسجيل عن بُعد، مما يفتح الباب أمام زيادة كبيرة في عدد المنشآت التجارية والصناعية.

وتابع الخبراء أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على كفاءة إدارة المنصة، وتوفير دعم فني مستمر، وتحديث دوري للبيانات والنماذج، لتجنب إعادة إنتاج التعقيدات السابقة بنسخة إلكترونية.

ونوّهوا إلى ضرورة الربط بين المنصة والإصلاحات الضريبية والجمركية الجارية، لضمان وجود بيئة مواتية ومحفّزة للاستثمار، وتحقيق أقصى استفادة من الإجراءات الحديثة.

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ولفتوا إلى أن الخطوة رغم أهميتها، تحتاج إلى استكمال تشريعي ومؤسسي لضمان استدامتها وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

كريم هلال: منصة التراخيص الإلكترونية إجراء جيد يحتاج إلى تنفيذ فعلي

محمد البهي: منصة التراخيص الموحدة اختصار للوقت ودافع لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز الصناعة

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