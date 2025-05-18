محمد البهي: منصة التراخيص الموحدة اختصار للوقت ودافع لتحسين…

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 مايو 2025 04:11 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال الدكتور محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومستشار غرفة صناعة الأدوية ورئيس شركة “لانا” لمستحضرات التجميل، إن خطوة إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتراخيص تُعد تحركًا جادًّا لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن ما يشغل بال أي مستثمر هو عامل الوقت، وهذه المنصة ستوفر عليه شهورًا كانت تُهدر في الإجراءات الإدارية، والتي كانت قد تمتد لعام كامل.

التنمية الصناعية تتولى إصدار التراخيص من خلال منصة رقمية موحدة

أضاف البهي في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن هيئة التنمية الصناعية أصبحت الآن الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص، بعد توحيد جميع الإجراءات الإدارية، مؤكدًا أن المنصة الإلكترونية ستُسهم في حل مشكلات المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية أفضل، عبر تقليص الوقت اللازم للحصول على التراخيص.

وتابع أن المنصة تخدم جميع القطاعات الصناعية، إذ تمكّن المستثمر من الدفع الإلكتروني للرسوم، واستكمال الملف أو إنشاء شركته بالكامل من أي مكان دون الحاجة للتنقل بين الجهات الحكومية، مما يُقلل الاحتكاك بالعامل البشري وما يترتب عليه من مشكلات.

ولفت إلى أن هذه المنصة ستُسهم بشكل مباشر في خفض زمن بدء النشاط التجاري، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات “سهولة ممارسة الأعمال” عالميًا، مضيفًا أن التنافسية تكمُن في سرعة الإنجاز وجودة الخدمة المقدّمة للمستثمر.

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وأوضح البهي أن على مصر الاستفادة من تجارب ناجحة مثل الإمارات والمغرب، اللتين حققتا طفرات في تسهيل الإجراءات عبر منصات رقمية موحدة، داعيًا إلى تنفيذ النموذج نفسه لدعم التنافسية الدولية.

ونوه إلى أن هذه المنصة تتكامل مع الإصلاحات الضريبية والجمركية الجارية، وتشكل حافزًا قويًّا لزيادة حجم الاستثمارات الجديدة في القطاع الخاص، سواء كانت محلية أو أجنبية.

وأكد محمد البهي أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي من خلال تشريعات كقانون الاستثمار وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبرًا أن منصة التراخيص الإلكترونية تمثل “كتالوج معلومات” يُسهّل الإجراءات ويوصل رسالة دعم للصناعة والمصنعين.