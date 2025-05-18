نعرض لكم الان تفاصيل خبر «آي صاغة»: 175 جنيها تراجعا في أسعار الذهب المحلية خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 مايو 2025 03:14 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 3.7% وبقيمة 175 جنيها، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت.

كما تراجعت الأوقية بنسبة 3.6% وبقيمة 121 دولارا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

قال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 21 افتتح التعاملات عند مستوى 4715 جنيهًا، واختتم عند 4540 جنيهًا.

في حين افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 3325 دولارًا، ثم لامست 3120 دولارًا، كأدنى مستوى لها في شهر، واختتمت التعاملات عند 3204 دولارات.

وأضاف إمبابي، أن عيار 24 سجل 5189 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3891 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 3027 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 36320 جنيهًا.

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وأوضح أن أسعار الذهب في السوق العالمية تراجعت خلال تعاملات الأسبوع، على خلفية هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وما صاحبها من تحول رأس المال نحو الأصول ذات المخاطر.

وانخفضت أسعار الذهب إلى ما دون مستوى 3200 دولار، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يونيو 2021، وسط ارتفاعات حادة في أسواق الأسهم، حيث أدت أنباء عن تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واتفاق على خفض الرسوم الجمركية بنسبة 115% لمدة 90 يومًا إلى انخفاض الذهب.

كما أسهم وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، بالإضافة إلى التركيز المكثف على حلٍّ روسي-أوكراني، في تهدئة التوتر الجيوسياسي، مما قلل من الحاجة إلى الملاذات الآمنة.

في حين قلصت أسعار الذهب بعض خسائرها الأسبوعية، وذلك عقب صدور تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن الاقتصاد الأمريكي.

وخفضت الوكالة تصنيف الدين الأمريكي من Aaa إلى Aa1، مشيرةً إلى ارتفاع تكاليف الفائدة ونمو الدين غير المستدام، وفي الوقت نفسه، عدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة من “سلبية” إلى “مستقرة”.

وقالت موديز إنها لا ترى سوى أمل ضئيل في أن يتغير الإنفاق الحكومي بشكل ملموس.