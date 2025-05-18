أحمد حمودة: 144 مليار جنيه حجم تداول ثاندر خلال 2024

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 مايو 2025 12:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال أحمد حمودة، الرئيس التنفيذي لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن حجم التداول على منصة ثاندر سجل 144 مليار جنيه خلال 2024

وأضاف حمودة خلال مؤتمر صحفي، إن ثاندر تعتزم إطلاق منصة ثاندرx لتحقيق عوائد عالية للمتعاملبن

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ثاندر، أن الشركة ستطلق منتجا جديدا يسمى ثاندر ألفا على عدة مراحل تبدأ أولها من عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن هذا الإصدار يشرح طرق الاستثمار ومفاهيمها مع وضع خطط استثمارية تناسب كل عميل.