إيديتا تستهدف زيادة صادراتها إلى 15 – 20% من الإنتاج

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 مايو 2025 12:15 مساءً - أمنية إبراهيم _ قال المهندس هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن حجم مبيعات التصدير بالشركة يمثل نحو 12% من إجمالي الإنتاج بقيمة تبلغ نحو 1.6 مليار جنيه.

حجم المبيعات للأسواق الخارجية يمثل 12% حاليًا

وأشار برزي، في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» على هامش حضوره مؤتمر بعثة نادي إفريقيا والتنمية التابع لمجموعة التجاري وفا، النسخة 41 التي عقدت بالقاهرة الأربعاء الماضي، إلى أن إيديتا تطمح من خلال الاستثمارات الخارجية التي نجحت في إضافتها مؤخرًا وآخرها دخول السوق العراقية، بجانب الصادرات من إنتاجها بالسوق المصرية للوصول إلى نسبة تتعدى 15 إلى 20% تصدير من إجمالي حجم أعمالها خلال العام 2025.

وعن الأسواق الجديدة المستهدف وصول منتجات الشركة لها، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا، أن شركته بدأت مؤخرًا التصدير إلى أمريكا وهذا مؤشر جيد لاتساع رقعة الأسواق المغطاة، بالإضافة إلى أن ذراع الشركة بالمغرب بدأ التصدير إلى موريتانيا ويستهدف أسواق أخرى بمنطقة غرب إفريقيا، مضيفًا: «هذا ما كان مستهدفًا من توسعات واستثمارات إيديتا بالخارج للوصول لأسواق جديدة وزيادة مبيعات التصدير والمكون الأجنبي في الإيرادات».

وحول الأسواق الجديدة التي تخطط شركة إيديتا للاستثمار بها بعد دخولها المغرب والعراق، أكد برزي، أن الأمر ما زال قيد الدراسة ولم تحدد الشركة بعد محطتها القادمة في التوسعات الخارجية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وحول خطط الشركة وإمكانية وجود مفاوضات للحصول على قروض لتمويل التوسعات خاصة مع بدء تراجع أسعار الفائدة بمصر، قال المهندس هاني برزي، إن سعر الفائدة لا بد أن يكون متماشيًا مع مستويات التضخم مثلما نرى بالأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، وأن مجتمع الأعمال يرى أن مقدار الخفض في اجتماع السياسة النقدية الأخير والبالغ مقداره 22 نقطة أساس بادرة أمل تساعد في تخفيف الأعباء التمويلية عن كاهل شركات القطاع الخاص.

وقال برزي، إن شركته لم تستفِد من مبادرة التمويل الصناعي الأخيرة نظرًا لعدم مناسبة أحجام التمويل ضمن المبادرة مع حجم استثمارات الشركة.

وفي مطلع العام الجاري، وقعت شركة إيديتا اتفاقية استحواذ على 49% من شركة طعمة جبر عباس المتخصصة بمجال الأغذية الخفيفة المعبأة آليًّا في دولة العراق، مقابل قيمة تقديرية تبلغ 8 ملايين دولار تم ضخها عبر عملية زيادة رأس مال، وتضمن الاتفاق استحواذ إيديتا على حق الإدارة واستخدام علامتها التجارية ليتحول اسم الشركة إلى «إيديتا العراق».