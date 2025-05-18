- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر ثاندر تتقدم للرقابة المالية بطلب للحصول على رخصة إدارة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 18 مايو 2025 11:15 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ أعلن أحمد حمودة، الرئيس التنفيذي لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن ثاندر تقدمت للرقابة المالية بطلب للحصول على رخصة إدارة الأصول.
وأضاف حمودة خلال مؤتمر صحفي، أن إطلاق منتج ثاندر ألفا سيصدر على عدة مراحل تبدأ أولها من عيد الأضحى المبارك.
وأوضح الرئيس التنفيذي، أن هذا الإصدار يشرح طرق الاستثمار ومفاهيمها مع وضع خطط استثمارية تناسب كل عميل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثاندر تتقدم للرقابة المالية بطلب للحصول على رخصة إدارة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.