مال وأعمال

ثاندر تتقدم للرقابة المالية بطلب للحصول على رخصة إدارة…

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  • ثاندر تتقدم للرقابة المالية بطلب للحصول على رخصة إدارة… 2/7
  • ثاندر تتقدم للرقابة المالية بطلب للحصول على رخصة إدارة… 3/7
  • ثاندر تتقدم للرقابة المالية بطلب للحصول على رخصة إدارة… 4/7
  • ثاندر تتقدم للرقابة المالية بطلب للحصول على رخصة إدارة… 5/7
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  • ثاندر تتقدم للرقابة المالية بطلب للحصول على رخصة إدارة… 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر ثاندر تتقدم للرقابة المالية بطلب للحصول على رخصة إدارة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 18 مايو 2025 11:15 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ أعلن أحمد حمودة، الرئيس التنفيذي لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن ثاندر تقدمت للرقابة المالية بطلب للحصول على رخصة إدارة الأصول.

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وأضاف حمودة خلال مؤتمر صحفي، أن إطلاق منتج ثاندر ألفا سيصدر على عدة مراحل تبدأ أولها من عيد الأضحى المبارك.

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وأوضح الرئيس التنفيذي، أن هذا الإصدار يشرح طرق الاستثمار ومفاهيمها مع وضع خطط استثمارية تناسب كل عميل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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