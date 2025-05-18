ثاندر تتقدم للرقابة المالية بطلب للحصول على رخصة إدارة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 مايو 2025 11:15 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ أعلن أحمد حمودة، الرئيس التنفيذي لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن ثاندر تقدمت للرقابة المالية بطلب للحصول على رخصة إدارة الأصول.

وأضاف حمودة خلال مؤتمر صحفي، أن إطلاق منتج ثاندر ألفا سيصدر على عدة مراحل تبدأ أولها من عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن هذا الإصدار يشرح طرق الاستثمار ومفاهيمها مع وضع خطط استثمارية تناسب كل عميل.