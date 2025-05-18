وزير الكهرباء يتفقد محطتي محولات باسوس وتوليد كهرباء شبرا…

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 مايو 2025 09:18 صباحاً - واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية إلى جميع مواقع العمل والإنتاج، وقام اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى محطة محولات باسوس جهد 11/220/500 ك ف، ومحطة توليد كهرباء شبرا الخيمة بقدرة 980 ميجاوات والتي تمثل 15,5% من إجمالي الطاقة الانتاجية لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء طبقا لمتطلبات التشغيل الآمن للمركز القومي للتحكم في الطاقة، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل ومعدلات الأداء واستعدادات قطاعي الإنتاج ونقل الكهرباء لفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال.

بدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بمحطة محولات باسوس التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء قطاع شبكات الجهد الفائق، حيث تفقد مكونات المحطة وعنابرها المختلفة للمفاتيح والسكاكين ومحولاتها الرئيسية والمساعدة وكذلك مجموعات الشواحن والبطاريات والكبالين وغيرها، وشملت الجولة المخازن الملحقة وكيفية الاستفادة من المهمات واستخدامها، موجها بمراجعة كافة الاجراءات الخاصة بتأمين عمل المحطة وخطة السلامة والصحة المهنية ومراجعة الوصلات المختلفة في محيط المحطة والمنشآت الإدارية وأماكن تخزين المهمات وغيرها من الاجراءات لضمان السلامة واستمرارية العمل وتعظيم الفائدة، لاسيما وأن محطة محولات باسوس تعمل على جهود مختلفة وتقوم بدور رئيسي في محيطها الجغرافي، مشددا على تنفيذ إجراءات السلامة وتطبيق محددات التشغيل الجيد وتأمين المناطق المحيطة بالمحطة، مشيرا إلى استمرار المتابعة ومراجعة تنفيذ الملاحظات من اللجان المختصة بالوزارة.

امتدت الزيارة الميدانية لتشمل محطة إنتاج كهرباء شبرا الخيمة والتي تعد من أقدم المحطات بشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء والتي تعمل منذ عام 1984، حيث استعرض الدكتور محمود عصمت، خطة العمل ونمط التشغيل ومدى تأثير ذلك على معدلات استخدام الوقود والطاقة المنتجة، وقام بتفقد وحدات التوليد بالمحطة، وكذلك غرفة التحكم الرئيسية، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول كفاءة عمل الوحدات وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود، بالإضافة الى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ والتنسيق والربط مع مركز التحكم ومدى الاستجابة وسرعة تلبية احتياجات الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، لاسيما فى أوقات الذروة.

وتطرق الدكتور محمود عصمت إلى كيفية مواجهة الأعطال والتعامل اللاحق والسابق مع العطل، ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل فى اطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية لتطوير اداء العاملين والحرص على تطبيق أقصى درجات الحماية للمحطة والعاملين.

أكد الدكتور محمود عصمت أن أولويات خطة العمل الحالية رفع كفاءة منظومة الطاقة والإرتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفني، مشيرا إلى استمرار الزيارات الميدانية والتواجد بين العاملين فى كافة المواقع، خاصة محطات توليد الكهرباء، لافتا إلى أن الجولات كشفت عن ضرورة الاهتمام بالصيانة وإضافة برامج جديدة وإعادة النظر في الآليات المتبعة في البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية، وكذلك تدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة لكل قطاع واهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات وضرورة التدخل قبل خروج الوحدات ومتابعة ذلك على كافة المستويات لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وضمان التشغيل الآمن والمستقر.

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وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار العمل على تحسين مؤشرات الأداء، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الإقتصادي، مؤكدا إنه لاتراجع عن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وتحسين جودة الخدمة الكهربائية، وأن تحسن مؤشرات الأداء من أهم محددات التقييم على كافة المستويات الوظيفية، مشيرا إلى استمرار خطة العمل الحالية لتحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء.