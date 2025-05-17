نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الإنتاج الحربي: نستغل فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 17 مايو 2025 08:23 مساءً - أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة نسب التصنيع المحلي وتطوير خطوط الإنتاج ورفع مستويات الأداء مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري وتطبيق مبدأ الحوكمة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية تخدم قطاع الأسرة بجودة عالية وأسعار تنافسية تدعم الاقتصاد الوطني، مع حرص الوزارة على تطوير منتجاتها طبقاً لمتطلبات السوق المحلية والعالمية، وعقد شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع.

جاء ذلك خلال زيارة مخططة لشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)؛ لمتابعة سير العملية الإنتاجية.

وفي بداية الجولة استمع الوزير لعرض تفصيلي من الدكتور مهندس عصام الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، للموقف التنفيذي للمشروعات التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، و خطط التسويق، وخدمة ما بعد البيع و مؤشرات الأداء، وحجم المبيعات وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني، حيث شدد الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تطبيق الأكواد الخاصة بالصيانة والتخزين والمداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة الشاملة في عمليات الإنتاج وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج.

كما أثنى الوزير على الدور الهام الذي تقوم به شركة حلوان للأجهزة المعدنية للمساهمة في تعميق التصنيع المحلي؛ لتوفير منتج محلي ينافس المنتج المستور بأسعار تنافسية وجودة عالية، حيث تنتج الشركة العديد من المنتجات المدنية (السخانات ، البوتاجازات ، التكييفات، الثلاجات ،الديب فريزر ، الغسالات، جهاز توليد المياه من الهواء)، إلى جانب منتجات الشركة في المجال العسكري من خلال كباري المواصلات.

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وخلال الزيارة قام الوزير محمد صلاح بالمرور على مختلف المخازن الموجودة بالشركة للتأكد من تنفيذ إجراءات الجرد الشهرية و السنوية مع التأكيد على نظافة و ترتيب الوحدات بطريقة تأمن سلامة الخامات و المنتجات النهائية، مشيرا إلى ضرورة تطبيق نظام الحوكمة في العملية التخزينية، وترشيد المصروفات، والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة، كما تفقد مراحل التصنيع بخطوط إنتاج (جهاز توليد المياه من الهواء، الثلاجات، السخانات، البوتاجازات)، بدايةً من وصول المواد الخام للخط وتنفيذ مراحل التصنيع المختلفة وصولاً للمنتج النهائي.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه يتم السعي دائماً إلى الحفاظ على ثقة المواطنين، لضمان جودة الخدمة المقدمة للعميل، ومتابعة تقديم خدمة ما بعد البيع بشكل مستمر لضمان رضا العملاء.

وفي نهاية الجولة عقد وزير الدولة للإنتاج لقاء مع العاملين بالشركة وحرص على الحديث معهم عن قرب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية، مؤكداً أنه على استعداد دائم لاستقبال كافة الأفكار التي من شأنها تطوير العملية الإنتاجية؛ لأن الابتكار هو مفتاح المستقبل الصناعي، مشيدا بما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الأخيرة.