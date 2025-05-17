شعبة المستلزمات الطبية تناقش مشكلات القطاع مع هيئتي الشراء…

دبي - احمد فتحي في السبت 17 مايو 2025 06:18 مساءً - تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة اجتماعا الاثنين المقبل لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تؤثر علي سوق المستلزمات الطبية المصرية وخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري، إلى جانب صادرات القطاع.

وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أن “من أهم تلك الملفات علاقات شركات ومصانع الشعبة مع هيئة الشراء الموحد، حيث ظهرت مؤخرا بعض المشكلات مع الهيئة نأمل في تجاوزها سريعا خاصة مشكلة تأخر صرف مستحقات المتعاملين مع الهيئة من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية حيث نثق أن تلك مشكلة عابرة خاصة وأن الهيئة خلال السنوات الأخيرة كانت حريصة على سرعة صرف أي مستحقات للمتعاملين معها، بل وساعدتنا في أزمة نقص الاعتمادات الدولارية”.

وأضاف قائلا: “إن وفد من مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية التقى مؤخرا بالدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد حيث ناقشنا معه هذه المشكلة وبعض المشكلات التي: بلغنا بها من الشركات والمصانع أعضاء الشعبة، لافتا إلى أن اجتماع الاثنين المقبل سيناقش نتائج هذا اللقاء، بجانب التعرف علي مقترحات أعضاء العامة للمستلزمات الطبية من الشركات والمصانع لحل المشكلات التي تواجههم في التعامل مع هيئة الشراء الموحد”.

وأكد محمد إسماعيل عبده أن الشعبة وأعضائها يدركون جيدا الجهود التي تبذلها هيئة الشراء الموحد ودورها الهام والحيوي وأيضا وزارة المالية التي لا تتوانى عن تعزيز مخصصات هيئة الشراء الموحد بالموازنة العامة، لمساعدتها في توفير جميع احتياجات مستشفيات ومراكز وزارة الصحة وهيئة التامين الصحي وغيرها لكننا نأمل في دعم ومساندة هيئة الشراء الموحد للشركات الموردة من خلال صرف جزء من مستحقاتها حتى تستطيع أن تفي باحتياجات مصانعها لاستمرار الإنتاج والتشغيل، تنفيذا لرؤية الدولة في الاهتمام بصحة المواطن المصري وتوفير كامل احتياجات القطاع الصحي.

وحول الملفات الأخرى التي سيناقشها اجتماع الشعبة العامة الاثنين المقبل أوضح محمد إسماعيل عبده إنها تشمل ملف علاقات الشعبة العامة مع هيئة الدواء المصرية وما يواجهه أعضاء الشعبة من مشكلات في تعاملاتهم مع الهيئة، خاصة في تسجيل المنتجات واستخراج الموافقات الاستيرادية من الهيئة، لافتا إلى أن الشعبة العامة تكثف حاليا من اتصالاتها مع كبار المسئولين بالهيئة لإيجاد حلول لتلك المشكلات.