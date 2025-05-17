رئيس أدنوك: الإمارات وأمريكا تستثمران 440 مليار دولار في…

دبي - احمد فتحي في السبت 17 مايو 2025 01:12 مساءً - العربية نت_ قال سلطان الجابر رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” اليوم الجمعة إن الإمارات والولايات المتحدة تعتزمان إنفاق 440 مليار دولار في قطاع الطاقة حتى عام 2035.

وكشفت لافتة خلال الحوار الاقتصادي الإماراتي الأمريكي عن إعلان استثمارات أمريكية متوقعة تبلغ 60 مليار دولار في مشاريع الطاقة في الإمارات.

ويزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليًا الإمارات، آخر محطات جولته بمنطقة الخليج.

وتعهد ترامب أمس الخميس بتعزيز العلاقات الأمريكية مع الإمارات وأعلن عن صفقات معها يتجاوز مجموعها 200 مليار دولار تشمل التزامًا بقيمة 14.5 مليار دولار من الاتحاد للطيران لشراء 28 طائرة بوينغ.

في مارس، قال البيت الأبيض إن الإمارات التزمت بإطار استثمار في الولايات المتحدة مدته 10 سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار بعد أن اجتمع كبار مسؤولي البلاد مع ترامب.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وذكر البيت الأبيض في بيان أن هذا الإطار “سيزيد بشكل كبير من استثمارات الإمارات في الاقتصاد الأمريكي” في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع.