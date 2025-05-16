نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ مشروع إنشاء خط سكة حديد «بئر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 مايو 2025 02:07 مساءً - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل يرافقه اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الشركات المنفذة واستشاري المشروع جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء خط سكة حديد بئر العبد / العريش / جنوبا رأس النقب (مطار طابا) بطول 341 كيلومترًا.

حيث بدأت الجولة بتفقد الوزير لمثلث بالوظة الذي يربط بين شرق التفريعة وخط القنطرة شرق/بئر العبد وذلك لمتابعة أعمال الجسور وتركيب القضبان واطلع على معدلات تنفيذ وصلة شرق التفريعة والتي تخدم ميناء شرق التفريعة ومصنع نيرك بشرق بورسعيد.

ثم توجه نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى محطة بئر العبد و والتي تم افتتاحها ضمن الافتتاح الرئاسي لمشروع إعادة تأهيل وتطوير المسافة من “الفردان حتى بئر العبد” بطول 100 كم في أكتوبر الماضي حيث تفقد الوزير أرصفة المحطة وتابع انتظام حركة القطارات في المسافة من بئر العبد حتى القنطرة شرق.

شاهد الوزير عرضا تقديميا لمشروع إنشاء خط سكة حديد جديد يمتد من محطة بئر العبد عند الكيلو 100 ويمر شرقا بالعريش عند الكيلو 183 بإجمالي طول 83 كم ثم جنوبا برأس النقب (مطار طابا) عند الكيلو 441 وحيث يبلغ إجمالي طول الخط 341 كيلومترًا و يشتمل عل الوصلة من بئر العبد إلى العريش بطول 83 كم الجاري تنفيذها بالإضافة إلى وصلات ( ميناء العريش بطول 12 كم، والوصلة من العريش إلى الحسنة بطول 83 كم، والوصلة من الحسنة إلي طابا بطول 175 كم )وحيث جاري اعتماد الرسومات وتسكين الشركات المنفذة لهذه الوصلات الثلاثة.

تفقد الوزير لمواقع العمل في مشروع إنشاء خط سكة حديدفي المسافة من بئر العبد وحتى العريش بطول 83 كم حيث تم متابعة أعمال تنفيذ الجسر الترابي للخط والذي تنفذه عدد من الشركات المصرية الوطنية (8 شركات منفذة) وكذلك أعمال تنفيذ محطات المشروع البالغة 7 محطات وهي محطات (السادات والتي تخدم قرية المدادات وتجمع المويلح وقرية سلمنة، والتلول وتخدم أهالي قرية التلول،، وشهداء الروضة التي تخدم قرية شهداء الروضة وقرية المزار و مصنع الملح والتي تخدم مصنع الملح ومحمية الزرائيق، والمساعيد التي تخدم منطقة المساعيد، قرية الميدان، تجمع المرية آل رويعي، تجمع البراهمة، نادي الهجن الرياضي المصري، السوق التجاري للجملة، جامعة سيناء- وسط العريش وتخدم وسط العريش، مطار العريش وتخدم مدينة العريش (قسم ثان) ومطار العريش الدولي على بعد 3 كم جنوباً).

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كما تم متابعة تنفيذ الاعمال الصناعية في هذه المسافة والتي تبلغ عددها 11 عملاً صناعياً بواقع (4 أنفاق وعدد 1 كوبري سكة حديد و6 كباري سيارات).

وأكد الوزير على ضرورة العمل على مدار الساعة وتنفيذ كافة الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية كما أكد على مدير واستشاري المشروع بضرورة الالتزام بتواجد ملف شامل عن المشروع يشتمل على تخطيط المسار والقطاعات وقائمة الكميات والخطة الزمنية للمشروع خاصة مع اهمية الخط في تسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع داخل سيناء وإلى كافة محافظات الجمهورية.

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته، صرح الفريق مهندس كامل الوزير بأنه تم متابعة أحد أهم المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا، وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد (الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا) بطول إجمالي حوالي 500 كم، والذي سيخدم نقل الركاب والبضائع، وسيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج، حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية.

كما تبرز أهمية هذ الخط في ارتباطه مع شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية المخطط انشاؤها في سيناء حيث يرتبط الخط مع 7موانئ جافة ومناطق لوجيستية، وهي (القنطرة شرق – بئر العبد – رفح – بغداد – الحسنة – النقب – طابا) مضيفا أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ، كافة المشروعات التي تخدم أهالي سيناء وتحقيق التنمية الشاملة بها وهذا المشروع يعتبر إضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات في ربوع سيناء خاصة وأن قطار التنمية في كافة مراحله سيقدم للركاب مستويات خدمة مميزة ونظيفة وسريعة.

والتقى الوزير خلال جولته بعدد من أهالي سيناء والذين تقدموا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا المشروع الهام وعلى تنفيذ مشروعات متنوعة في سيناء تساهم في تحقق التنمية الشاملة بها مؤكدين أن ما يتحقق على ارض الواقع من إنجازات يدعو للفخر، وأن كل أهالي سيناء يد واحدة خلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الانجازات والبناء التي تتحقق على أرض الواقع في أرض الفيروز.