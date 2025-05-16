نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع أسعار النفط بأكثر من 2% في ظل توقعات بالتوصل إلى اتفاق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 مايو 2025 01:12 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس، عند التسوية، في ظل توقعات بالتوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني بشأن البرنامج النووي لطهران، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات على إيران وبالتالي زيادة إمدادات النفط العالمية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.56 دولار أو 2.36% لتصل إلى 64.53 دولار للبرميل عند التسوية.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.53 دولار أو 2.42% لتسجل عند التسوية 61.62 دولار للبرميل، بحسب وكالة .

يأتي هذا التراجع بعد تصريحات لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يوم الخميس قال خلالها إن بلاده تقترب جداً من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، وذكر أن إيران وافقت “نوعاً ما” على الشروط.

جاء ذلك بعد أن قال مستشار المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، لشبكة NBC News، يوم الأربعاء، إن طهران مستعدة للموافقة على اتفاق مع واشنطن مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

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من جانبه، قال المحلل في SEB، أولي هفالباي: “أي تخفيف فوري للعقوبات نتيجة للاتفاق النووي ربما يفتح المجال لإمدادات إضافية قدرها 0.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام الإيراني للسوق العالمية، وهو تطور نزولي لا يمكن إنكاره بالنسبة للأسعار”.

في المقابل، أعلنت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، فرض عقوبات أميركية جديدة تستهدف جهوداً إيران لتصنيع مكونات الصواريخ الباليستية داخل البلاد، وذلك في اليوم التالي لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة على نحو 20 شركة في إطار شبكة ذكرت أنها تورد النفط من إيران إلى الصين منذ فترة طويلة.

وتأتي تلك العقوبات بعد الجولة الرابعة من المفاوضات الأميركية الإيرانية في سلطنة عمان، والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني.

وقال الشريك بشركة Again Capital في نيويورك، جون كيلدوف: “نتأرجح بين خيار الرئيس ترامب بإضعاف إيران وخيار ضمها إلى المجتمع الدولي، لذا فإن التهديد الذي يواجه الإمدادات يتأرجح في كلا الاتجاهين، فإما أن تتسرب بعض البراميل الإيرانية باستمرار إلى السوق أو أن نحصل على كامل الاستفادة من الإنتاج الإيراني، وهذا ما يؤثر على الأسعار”.

على جانب آخر، رفض رئيس روسيا فلاديمير بوتين لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مباشرة في تركيا يوم الخميس، وقال الأخير إن قرار الرئيس الروسي بعدم الحضور، والاكتفاء بإرسال ما وصفه بوفد “شكلي”، يُكشف أن بوتين “غير جاد في إنهاء الحرب”.

في سياق آخر، أصدرت وكالة الطاقة الدولية توقعات جديدة لنمو الطلب على النفط في العام الجاري حيث رفعته إلى 740 ألف برميل يوميا، بزيادة 20 ألف برميل يومياً عن تقريرها السابق، مرجعة ذلك إلى توقعات أعلى للنمو الاقتصادي وتراجع أسعار النفط مما يوفر دعماً للاستهلاك.

وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة عن زيادة مخزونات النفط الخام الأميركية 3.5 مليون برميل إلى 441.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي المنتهي في التاسع من مايو، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لوكالة بتراجع 1.1 مليون برميل.