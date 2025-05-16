نعرض لكم الان تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب يبرم صفقات جديدة مع الإمارات بقيمة 200… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 مايو 2025 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ انتقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الخميس، إلى محطته الثالثة في جولة بمنطقة الخليج العربي، حيث وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قادماً من الدوحة التي زارها بعد زيارته للسعودية.

واستقبل رئيس الإمارات محمد بن زايد ترامب في مطار زايد الدولي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وفي وقت لاحق وصل الرئيس الأمريكي إلى قصر الوطن من أجل عقد مباحثات مع نظيره الإماراتي.

فيما يلي أبرز التطورات المتعلقة باليوم الثالث من جولة ترامب في الخليج:

صفقات بـ 200 مليار دولار

أعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، أن ترامب عقد صفقات جديدة مع الإمارات بقيمة وصلت إلى 200 مليار دولار، مشيراً إلى تسريعه استثمارات إماراتية قيمتها 1.4 تريليون دولار والتي تم الإعلان عن الالتزام بها سابقاً.

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مركز للذكاء الاصطناعي في أبوظبي

كشفت وزارة التجارة الأمريكية عن الاتفاق خلال زيارة ترامب للإمارات على إنشاء مركز إماراتي أمريكي جديد وشامل للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاوات في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وذكرت الوزارة أن المركز الجديد هو الأكبر من هذه النوعية خارج الولايات المتحدة، وسيشمل شركات ضخمة ومؤسسات أمريكية.

وقالت وزارة التجارة: “سيتم بناء مركز الذكاء الاصطناعي الجديد بواسطة شركة G 42، وسيتم تشغيله بالشراكة مع عدد من الشركات الأمريكية”.

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اتفاق الإمارات والولايات المتحدة “على تسريع إطار شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي”.

محادثات تجمع الرئيسين الأمريكي والإماراتي ورئيس إنفيديا

عقد الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والإماراتي محمد بن زايد، والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ محادثات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على هامش زيارة رئيس الولايات المتحدة للإمارات يوم الخميس.

وقال ترامب إنه يعتقد “أن مشروع الذكاء الاصطناعي مع الإمارات سيكون مميزاً”.

رئيس الإمارات: حريصون على تعزيز العلاقات مع أمريكا

قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن هناك شراكة قوية بين الإمارات والولايات المتحدة من أجل التنمية، مشيراً إلى أن الشراكة أخذت دفعة نوعية وغير مسبوقة خاصة في الاقتصاد الجديد والطاقة والتكنولوجيا المتجددة والذكاء الاصطناعي والصناعة.

وذكر أن دولة الإمارات تخطط للاستثمار بالولايات المتحدة من خلال مؤسسات استثمارية إماراتية بقيمة 1.4 تريليون دولار خلال 10 سنوات قادمة.

وقال الرئيس الإماراتي إن الولايات المتحدة شريك استراتيجي للإمارات في مشروع استكشاف المريخ ومشروع حزام الكويكبات.

وأضاف الرئيس الإماراتي: “أجدد التأكيد أن الإمارات حريصة علي مواصلة العمل مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم”.

ومنح الرئيس الإماراتي وسام الشيخ زايد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ترامب لرئيس الإمارات: أنت محارب عظيم

من جانبه، قال دونالد ترامب، موجهاً كلامه للرئيس الإماراتي: “أنت محارب عظيم ورجل قوي وذو رؤية وتحظى باحترام كبير”.

وأضاف: “سوف نعمل بشكل جدي ولا شك لديَّ بأن العلاقة بين الإمارات وأمريكا ستكون أكبر وأفضل”.

وقال ترامب: “سنخلق رقم الـ 1.4 تريليون دولار استثمارات بسهولة … لدينا أرقام لم نشهدها من قبل وستترجم في الوظائف”.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تطلعه إلى استضافة نظيره الإماراتي في البيت الأبيض.

من جانب آخر، ذكر ترامب إنه سيعود على الأرجح إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة، لكنه أضاف أن وجهته التالية غير معروفة إلى الآن.

يأتي ذلك بعد تلميحات من الرئيس الأمريكي في وقت سابق إلى أنه قد يزور مدينة إسطنبول التركية من أجل إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا.

ترامب يتلقى شرحاً عن جهود الإمارات في علوم الفضاء

تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرحاً من رائد الفضاء الإماراتي ووزير دولة لشؤون الشباب، سلطان النيادي، عن جهود الدولة في علوم الفضاء، وذلك قبيل عقد قمة إماراتية أمريكية مساء اليوم.

ويبرز الفضاء كمسار يتقاطع البلدان في مداره، بصفتهما من الدول المؤسسة لاتفاقيات Artemis، وبشراكة رسمت ملامحها في إطلاق أول مسبار عربي إلى المريخ “مسبار الأمل” في 2021، ناهيك عن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، وشراكات مع NASA تشمل إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى مدار القمر.

ترامب يصل إلى قصر الوطن بأبوظبي

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قصر الوطن في العاصمة الإماراتية أبوظبي لعقد قمة إماراتية أمريكية في اليوم الثالث لجولته في الخليج العربي بعد وصوله لمحطته الثالثة وهي الإمارات.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى مطار زايد الدولي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في ختام جولته الخليجية والتي شملت أيضًا السعودية وقطر

ترامب يزور قاعدة العديد

ضمن جولته في قطر، زار ترامب قاعدة العديد الأمريكية، وأدلى بعدد من التصريحات هناك حول خطط قطر للاستثمار في أمريكا:

ترامب يشيد بعرض طائرات F-15 القطرية

الرئيس الأمريكي أشاد بعرض طائرات F-15 القطرية التي رافقت طائرته الرئاسية قبل هبوطها أمس في قطر .. قائلاً:” رافقت طائرتنا 8 طائرات قطرية F15 وتمكنت من رؤية اسم الضابط كان عرضًا جميلاً”.

صفقة مع الهند وأخرى مع إيران

وفي جلسة محادثات انعقدت صباح اليوم الخميس، الخامس عشر من مايو أيار، تحدث الرئيس الأمريكي بشأن الصفقات التجارية، قائلاًُ إن الهند عرضت صفقة للتجارة دون رسوم جمركية.

كما تطرق ترامب من قطر إلى الحديث عن إيران، وقال إن الولايات المتحدة تُجري مفاوضات جادة للغاية مع إيران من أجل سلام طويل الأمد، وأن طهران وافقت إلى حدٍّ ما على شروط الاتفاق.

وواصل الرئيس الأمريكي: نحتاج إلى معالجة قضية إيران بطريقة ذكية، وليس بطريقة عنيفة.

الأزمة الأوكرانية

وفيما يتعلق بآخر مستجدات الملف الإيران، أشار ترامب إلى أنه ربما يذهب إلى تركيا لحضور المحادثات بين روسيا وأوكرانيا غداً الجمعة إذا كان ذلك ملائماً.

وشدد ترامب على أنه يريد نهاية لهذه الحرب. وتابع مستنكراً: كلما جاء الرئيس الأوكراني إلى أمريكا يعود بـ100 مليار دولار، أوكرانيا حصلت على 350 مليار دولار، ولا أحد يعرف أين ذهبت هذه الأموال، ولا توجد أي مساءلة.

ترامب يواصل زيارته القطرية

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولته الخليجية عبر قطر، في ثاني أيام زيارته للدوحة، وقبيل انطلاقه للمحطة الأخيرة في رحلته إلى الشرق الأوسط.