عاجل.. توقيع عقد الانتفاع للمنطقة الصناعية الروسية باقتصادية…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 مايو 2025 11:11 صباحاً - دوت الخليج_ شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأنطون أليخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي، مراسم توقيع عقد الانتفاع للمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يمثل أحد أهم الخطوات التنفيذية لتفعيل وتشغيل تلك المنطقة التي تستهدف جذب استثمارات الشركات الروسية في عدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية الهامة.

وذلك تتويجا لمتابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا للمشاركة في احتفالات روسيا بأعياد النصر الأسبوع الماضي، وفي إطار فعاليات اللجنة المصرية الروسية المشتركة المنعقدة بالعاصمة موسكو الأسبوع الجاري.

وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستكون منصة هامة للصناعة الروسية في مصر وقارة إفريقيا.

وأشار وزير الاستثمار إلى حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي.

ودعا الخطيب مجتمع الأعمال الروسي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، بما يسهم في نقل التكنولوجيا والتعاون الفني وتحقيق المنفعة المتبادلة، معربًا عن تطلعه لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات الروسية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

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وأضاف الخطيب أن مصر تتطلع إلى زيادة توجه الشركات الروسية نحو الاستثمار في السوق المصري للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز المتميزة التي تتيحها الحكومة المصرية للمستثمرين في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية الهادفة لتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط.