التموين تتعاون مع تحالف روسي في تأمين توريدات القمح وتطبيق…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 مايو 2025 11:11 صباحاً - محمد أحمد_ أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التعاون مع روسيا في ملف توريد القمح، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لمصر .

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا موسعًا لمناقشة نظم تتبع حركة السلع الأساسية، ولا سيما القمح والدقيق، بمشاركة وفد روسي رفيع المستوى، وممثلين عن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وشركة “قدرة إيتاك” التي تمثل تحالف الشركات التقنية الدولي X-TRACE – NSPAS – QUDA ITAC.

ويضم التحالف عددًا من الكيانات الدولية المتخصصة في تقنيات التتبع والتكويد الذكي وسلاسل الإمداد الرقمية، ويمتلك خبرات واسعة في تنفيذ هذا النوع من المشاريع في عدة دول، حيث أثبتت فعاليتها ونجاحها.

وأشار فاروق إلى أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا محوريًا في دعم استقرار الأمن الغذائي، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، معربًا عن تقديره للتقنيات المتقدمة التي يقدمها كل من مجمع الإصدارات وتحالف X-TRACE – NSPAS – QUDA ITAC.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات التكامل بين الجهات المختلفة، وعلى رأسها التعاون مع الجانب الروسي في دراسة تطبيق نظام تتبع رقمي متكامل لحركة السلع الاستراتيجية، منذ لحظة دخولها الموانئ وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

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كما ناقش المشاركون التحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذ النظام، وسبل توظيف التكنولوجيا الحديثة لضمان الشفافية، والحد من الفاقد والهادر، وتعزيز الرقابة على سلسلة الإمداد، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة المنظومة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من جميع الأطراف المعنية، واستمرار التنسيق الفني والتنظيمي، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ، ووضع جدول زمني واضح لتقييم الأداء وتعزيز أطر التعاون المستقبلي.