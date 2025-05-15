نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع كينليد الصينية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 مايو 2025 11:14 مساءً - دوت الخليج_ وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عقد مشروع شركة “كينليد للمواد المبتكرة – KINLEAD Innovative Materials ” الصينية المتخصصة في حلول التغليف المرنة وخامات التعبئة، لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 171,000 متر مربع على مرحلتين، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 3 مليارات جنيه مصري، بتمويل ذاتي بالكامل.

ويوفر المشروع نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف المشروع إنتاج بولي بروبيلين ثنائية المحور (لفائف BOPP)، ولفائف BOPP معدنية، وأغشية ممتدة، وشرائط ذاتية اللصق من شريط BOPP السيلوفان، وأنابيب كرتونية، بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز 100 مليون طن، و 165,000 قطعة، و 60,000 رول، ويٌخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، ليكون المشروع رقم 18 بمنطقة القنطرة غرب الصناعية.

ووقع العقد ليفنغ تشن، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة الصينية.

وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية، على الرغم من كونها أصبحت صرحًا متكاملًا ومتخصصًا في صناعات النسيج، إلا أنها نجحت أيضًا في جذب استثمارات نوعية في مجالات صناعية متنوعة، ويُعد مشروع شركة “كينليد” الصينية مثالًا بارزًا على تلك الاستثمارات، التي تعزز تنوع القاعدة الصناعية بالمنطقة وتدعم توجه الهيئة نحو التكامل الصناعي وزيادة معدلات التصدير.

وأكد جمال الدين أنه بعد توقيع هذا المشروع يصبح إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها بالقنطرة غرب الصناعية 18 مشروعًا، بإجمالي استثمارات 564.5 مليون دولار أمريكي، بما يوفر ما يقرب من 25.3 ألف فرصة عمل.

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وأضاف أن جذب استثمارات بهذا الحجم من كبرى الشركات الصينية، بتمويل ذاتي كامل، يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما تتيحه من بنية تحتية متطورة، وحوافز تنافسية، وموقع جغرافي فريد يؤهلها لأن تكون بوابة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار جمال الدين إلى أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تتميز بموقع متميز بين مواني الهيئة على البحر المتوسط والبحر الأحمر مما يدعم سهولة النفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية، ويظهر ذلك في ارتفاع نسب التصدير بمشروعاتها، مما يعزز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم الميزان التجاري وزيادة تدفقات العملة الصعبة

الجدير بالذكر أن شركة كينليد KINLEAD Innovative Materials Co تأسست عام 2002، وتُعد من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع أفلام البولي بروبيلين ثنائية المحور (BOPP)، وأفلام البولي بروبيلين المصبوبة (CPP)، والأفلام المعدنية، وتمتلك الشركة عدة قواعد إنتاج رئيسية في الصين وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.