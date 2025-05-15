نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع معدل البطالة إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 مايو 2025 08:19 مساءً - سمر السيد _ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير- مارس) لعام 2025، حيث تراجع معدل البطالة إلى 6.3% من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0.1% عن الربع السابق.

وفقًا لنتائج البحث، سجل تقدير حجم قوة العمل 33.447 مليون فرد مقابل 33.124 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 1.0% وقد بلغت قوة العمل في الحضر 14.689 مليون فرد بينما بلغت في الريف 18.758 مليون فرد ، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.325 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7.122 مليون فرد.

وأرجع الجهاز ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار ( 342) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار ( 19) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار ( 323) ألف فرد.

فيما سجل عدد المتعطلين 2.111 مليون متعطل بنسبة 6.3% من إجمالي قوة العمل ( 943الف ذكور، 1.168مليون إناث) مقــابـل 2.130 مليون متعطل عن الربع السابق بانخفاض قـدره ( 19) ألف متعطل بنسبة 0.9%، وزياده قــدرها ( 7) ألاف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.3%.

فيما بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 3.6% من إجمالي الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان 3.9% في الربع السابق من عام 2024 مقابل 4.4% في الربع المماثل من العام السابق .

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كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 16.4% من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي ، بينما كان 16.6% في الربع السابق مقابل 16.5% في الربع المماثل من العام السابق .

وسجل معدل البطالة في الحضر 9.8% من إجمالى قوة العمل فى الحضر ، بينما كان 8.9% في الربع السابق مقابل 9.4% فى الربع المماثل من العام السابق .

ووصل معدل البطالة في الريف إلى 3.6% من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4.5% في الربع السابق مقابل 4.6% في الربــع المماثل من العام السابق.

فيما تراجعت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الربع الحالي 78.7% مقابل 84.2% في الربع السابق من إجمالي المتعطلين وفى الربع الحالي موزعة كالآتي:

– ارتفعت نسبة البطالة في حملة التعليم أقل من المتوسط وما دونه نحو 21.3%، مقابل 15.9% بالربع السابق و17.6% للربع المماثل من العام السابق، لكنها انخفضت لدى حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة إلى 37.3% من 39.2% بالربع السابق و37.8% للربع المماثل من العام السابق.

– تراجعت نسبة البطالة لدى حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها 41.4%، مقابل 44.9% بالربع السابق بينما كان 44.7% في الربع المماثل من العام السابق.

– بلغ عـدد المشتغلين 31.336 مليون فرد بينما كان 30.994 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زياده 1.1% وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 13.256 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 18.080 مليون مشتغل .

– سجل عدد المشتغلين بأجــر نقدي 21.862 مليون مشتغل ( 18.173 مليون ذكور ، 3.689مليون إناث) بنسبة 69.7% من إجمالـــــي المشتغلين بينما كانت 71.0% في الربع السابق، مقابل 73.5% في الربع المماثل من العام السابق .

ولفت بيان الإحصاء إلى بلوغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 1.334 مليون مشتغل ( 1.201 مليون مشتغل ذكور، 133ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4.3% من إجمالــي المشتغلين بينما كان4.1% في الربع السابق مقابل 3.6% في الربع المماثل من العام السابق

كما بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 6.880 مليون مشتغل ( 5.549 مليون مشتغل ذكور ، 1.331 مليون مشتغلة إناث) بنسبة 22.0% من إجمالي المشتغلين بينما كان 20.6% في الربع السابق مقابل 19.0% في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال – مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.260 مليون مشتغل (460 ألف مشتغل ذكور ، 800 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4.0% من إجمالي المشتغلين بينما كان 4.3% في الربع السابق مقابل 3.9% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 45.8% من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 45.5% خلال الربع السابق مقابل 43.5% في الربع المماثل من العام السابق .

كما سجل معدل المساهمة (الذكـور 70.2% مقابل 71.3% في الربع السابق مقابل 69.2% في الربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 20.1% بينما كان 18.5% في الربع السابق وكانت 16.6% في الربع المماثل من العام السابق) .

وسجل معـــدل المساهمـة (في الحضر 45.6% مقابل 46.0% في الريف) بينما كان ( في الحضر 45.2% مقابل 45.8% في الريف) في الربع السابق ( 43.2% في الحضر مقابل 43.8% في الريف) في الربع المماثل من العام السابق .

فيما سجلت الفئة العمرية (40 – 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 61.3 %.

ووفقا لبيان الإحصاء، حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط نحو 6.372 مليون مشتغـــل ( 4.834 مليون ذكور، 1.538 مليون إناث) بنسبة 20.3% من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

كما بلغ عـدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 5.208 مليون مشتغل ( 4.209 مليون ذكور ، 999 ألف إناث) بنسبة 16.6% من اجمالي المشتغلين.

كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط الصناعات التحويلية 4.106 مليون مشتغل ( 3.611 مليون ذكور ،495 ألف إناث) بنسبة13.1% من إجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.590 مليون مشتغل ( 3.555 مليون ذكور، 35 ألف إناث) بنسبة 11.5% من إجمالي المشتغلين.