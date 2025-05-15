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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصاد منطقة اليورو ينمو 0.3% في الربع الأول من 2025 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 15 مايو 2025 06:14 مساءً - سي ان بي سي _ تباطأ اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالتقديرات الأولية.
ووفقا للبيانات الصادرة اليوم الخميس، عن يوروستات، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.3% في الربع الأول من عام 2025 على أساس فصلي وعند المقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وهو أقل من التقدير الأولي البالغ 0.4%، لكنه يمثل تحسناً مقارنة بالربع الأخير من 2024، عندما نما الاقتصاد بنحو 0.1%.
كما نما الاقتصاد بنسبة 1.2% على أساس فصلي عند المقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس استقراراً في النمو السنوي عند المقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
في المقابل، انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.3% خلال نفس الفترة، متأثراً بزيادة الواردات قبل فرض رسوم جمركية جديدة.
ارتفاع معدل التوظيف
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على صعيد سوق العمل، ارتفع التوظيف في منطقة اليورو بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، وهو أعلى معدل في 4 فصول، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.
أما بالنسبة لأداء الاقتصادات الكبرى في المنطقة، فقد سجلت ألمانيا نمواً بنسبة 0.2%، وفرنسا 0.1%، وإيطاليا 0.3%، وإسبانيا 0.6% خلال نفس الفترة.
يُذكر أن معدل البطالة في منطقة اليورو ظل عند مستويات منخفضة تاريخياً طوال العام، مما يعكس مرونة سوق العمل في مواجهة التحديات الاقتصادية.
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