6.2 مليون أوقية حجم الاحتياطيات المؤكدة بمنجم السكري

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 مايو 2025 05:10 مساءً - سجل إنتاج منجم السكري للذهب حوالي 454 ألف أوقية خلال 2024، فيما تجرى حالياً شركة أنجلو جولد أشانتي أعمال تنمية المنجم لتأكيد نحو 4.3 مليون أوقية إضافية لاحتياطات المنجم، بينما تصل الاحتياطات المؤكدة لنحو 6.2 مليون أوقية.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي ئيس مجلس الوزراء اليوم، جولة ميدانية مُوسعة داخل منجم السكري؛ لمتابعة مراحل إنتاج خام الذهب، حيث تعرف على هذه المراحل التي تشمل تصنيف الخام الناتج من الجبل على حسب نسبة الذهب في الطن، ثم مرحلة التكسير فالطحن، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الفصل للخام المركز، وعقب ذلك تأتي مرحلة إعادة الطحن، ثم يتم التفاعل مع “السيانيد” لفصل الذهب عن باقي العناصر الأخرى.

وتم التنويه خلال الزيارة، إلى أن المستثمر يتولى تغطية كامل الاستثمارات بالمنجم لتحقيق خطة الإنتاج، وبما يدعم أيضا توفير فرص العمل والخدمات المرتبطة بالنشاط التعديني، حيث يوفر 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.