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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 15 مايو 2025 04:13 مساءً - وكالات _ خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025، وأرجعت ذلك إلى العوامل الاقتصادية غير المواتية، إلى جانب المبيعات القياسية للسيارات الكهربائية.
ووفقاً لما كشفت عنه الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، فإنه من المتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 650 ألف برميل يومياً في 2025، أي أقل من التقديرات السابقة البالغة 900 ألف برميل يومياً.
وأشار التقرير إلى أن هذا المعدل يعني تباطؤ نمو الطلب مقارنة مع 990 ألف برميل يومياً التي سجلتها الوكالة في الربع الأول من هذا العام.
وعلى صعيد العام المقبل، رفعت وكالة الطاقة الدولية متوسط توقعات نمو الطلب على النفط في 2026 إلى 760 ألف برميل يومياً، مقارنة مع 690 ألف برميل يومياً في توقعات سابقة.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يؤثر تزايد حالة الضبابية التجارية سلباً على الاقتصاد العالمي وبالتالي على الطلب على النفط.
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وفيما يتعلق بجانب المعروض، رفعت الوكالة توقعاتها لنمو المعروض العالمي عن العام الجاري بمقدار 400 ألف برميل يومياًُ إلى 1.6 مليون برميل يومياً وفقاً للتوقعات.
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